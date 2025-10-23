Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentarán las campanadas en una retransmisión conjunta de Atresmedia

La presentadora Cristina Pedroche y el cocinero Alberto Chicote volverán a presentar las campanadas y esta vez lo harán en una emisión conjunta desde la Puerta del Sol de Madrid para Antena 3, La Sexta y atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia. Pedroche y Chicote se unirán una vez más en la emblemática plaza de la capita para tomar las doce uvas por décimo año consecutivo.

La retransmisión «va a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales», según ha adelantado Atresmedia este jueves. Las últimas campanadas en Antena 3 presentadas por la pareja, las que dieron inicio a 2025, fueron seguidas por más de 4,3 millones de espectadores de media, con un 28,1% de cuota de pantalla.

Desde Atresmedia han señalado que esta estrategia de programación navideña «amplificará la notoriedad de las marcas presentes ante la gran demanda de los anunciantes de trasladar el éxito del efecto Pedroche a todas las ventanas del grupo». El equipo de Atresmedia trabaja ya en los preparativos de una producción que contará el 31 de diciembre con un amplio despliegue técnico y humano para garantizar la retransmisión que pone el broche al año 2025.

Desde el grupo de comunicación han indicado que la retransmisión de las campanadas es «uno de los momentos televisivos más especiales del año», no solo por su «dimensión social y mediática», sino también por «su capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida».