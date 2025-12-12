Tras la aprobación ayer de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, el Ayuntamiento de Madrid ha justificado la ampliación del horario del SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) como una medida que beneficia directamente a los residentes de los barrios más saturados de la capital.

La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada ayer en Junta de Gobierno, permitirá cobrar el parquímetro más allá de las 21:00 horas entre semana, pasadas las 15:00 horas los sábados e, incluso, domingos y festivos en las zonas de alta demanda.

Saturación de estacionamiento en barrios

Desde Cibeles aseguran que esta iniciativa responde a las quejas reiteradas de los vecinos que sufren la saturación del estacionamiento en sus barrios debido a la intensa actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio. «La medida busca garantizar la disponibilidad de aparcamiento para los residentes que no encuentran plaza en sus propias calles», explican fuentes municipales.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha diseñado un sistema flexible que permitirá al Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad estudiar qué zonas presentan mayor saturación para aplicar la ampliación del SER de forma quirúrgica. Esto significa que no se aplicará —de momento— en toda la ciudad ni en todos los barrios, sino únicamente en aquellos lugares donde exista un problema real de estacionamiento para los residentes.

Medida temporal y reversible

La clave de la medida radica en su carácter temporal y reversible. El horario ampliado se mantendrá solo mientras subsista la situación de alta demanda que justificó su establecimiento, permitiendo así adaptar la regulación a las necesidades reales de cada zona en cada momento.

El Consistorio persigue un doble objetivo con esta iniciativa: equilibrar la disponibilidad de estacionamiento para residentes con la necesaria rotación en la vía pública, y contribuir a la protección de la salud y la mejora de la calidad del aire de la ciudad.

Rechazo de automovilistas y asociaciones

Sin embargo, la medida ha provocado el rechazo frontal de numerosos conductores y asociaciones de automovilistas, que consideran que se trata de una nueva vuelta de tuerca contra el vehículo privado. Desde estos sectores critican que el Gobierno de Martínez-Almeida continúa con la política restrictiva hacia el coche que ya implementó la anterior alcaldesa de Ahora Madrid, Manuela Carmena, mediante medidas como Madrid Central.

Los detractores de la ampliación horaria del SER denuncian que bajo la excusa de ayudar a los residentes, lo que realmente se esconde es una estrategia recaudatoria que penaliza aún más el uso del automóvil en la capital.

«Siempre con el respaldo de los vecinos»

Paralelamente, la modificación de la ordenanza contempla la extensión del SER a otros 22 barrios de Madrid, de los cuales 17 son nuevos. Esta ampliación se realizará de forma escalonada y siempre que cuente con el respaldo de los vecinos y de la Junta de Distrito correspondiente, reforzando el compromiso municipal de actuar solo donde los residentes lo soliciten.

Antes del 31 de diciembre de 2029, el servicio alcanzará barrios como Peñagrande, Valdezarza, Opañel, San Isidro y Costillares, sumando 11.372 plazas reguladas. La expansión continuará hasta 2035, incorporando 66.120 nuevas plazas en distritos como Latina, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Moratalaz y Puente de Vallecas.