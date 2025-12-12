El aumento de las pensiones a partir del 1 de enero de 2026 es oficial: lo que vas a cobrar

Las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social suben en 2026. A partir del próximo 1 de enero, los 9,4 pensionistas españoles verán cómo su nómina mensual aumenta un 2,7%, ya sean beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares. Próximamente también se confirmará un incremento de las pensiones mínimas, pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la subida de las pensiones en 2026.

Este viernes 12 de diciembre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmará el aumento de las pensiones en 2026 después de que el INE haga oficial el dato de la inflación del mes de noviembre. Este 3,0% es el último IPC que se necesita para realizar la media de la inflación anual con la que se calcula el porcentaje de subida de las pensiones, según dicta la Ley 21/2021. Esto afecta a las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social.

El Gobierno ya había confirmado la subida del 2,7% después de que el INE adelantara el dato de la inflación el pasado mes de noviembre. Desde la Seguridad Social, a la espera de que la subida pase por el Consejo de Ministros y el Congreso en enero, anunciaron que la media de las pensiones de jubilación subirá hasta 572 euros anuales, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán hasta 488 euros anuales. De esto se beneficiarán casi 10 millones de españoles.

La subida de las pensiones en 2026

Esta subida de las pensiones del 2,7% hará que la pensión media del sistema pase de 1.316,7 euros a 1.352,24 euros. La pensión media de jubilación, que reciben más de seis millones de españoles, subirá hasta los 1.552,32 euros mensuales. La pensión de incapacidad permanente media pasará de 1.211,48 euros a 1.244,19 euros, mientras que la de viudedad se quedará cerca de los 1.000 euros, 962,48 euros.

Todo ello teniendo en cuenta las pensiones medias registradas por la Seguridad Social en el mes de noviembre. Las pensiones quedarán de la siguiente manera, siguiendo con estos parámetros:

Pensión media del sistema: 1.316,7 euros – 1.352,24 euros.

1.316,7 euros – 1.352,24 euros. Pensión media de jubilación: 1.511,5 euros – 1.552,32 euros.

1.511,5 euros – 1.552,32 euros. Pensión de incapacidad permanente: 1.211,48 euros – 1.244,19 euros.

1.211,48 euros – 1.244,19 euros. Pensión de viudedad: 937,18 euros – 962,48 euros.

937,18 euros – 962,48 euros. Pensión de orfandad: 527,02 euros – 541,25 euros.

527,02 euros – 541,25 euros. En favor de familiares: 784,25 euros – 805,42 euros.

A partir del 1 de enero de 2026 también subirá la pensión máxima del sistema, que en 2025 quedó fijada en 3.267,20 euros anuales distribuibles en 14 pagas (45.746,40 brutos anuales). Según reza el Real Decreto-ley 2/2023, además del IPC, la pensión máxima se incrementará en 0,115 puntos porcentuales hasta el próximo año 2050. De esta forma, tras aplicar una subida de 2,815%, la pensión máxima de la Seguridad Social queda en 3.359,58 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, que son 47.034,12 euros anuales.

Pensión máxima: 3.267,60 euros – 3.359,58 euros.

En las próximas fechas también se confirmará el incremento de las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Todas estas ayudas subirán por encima del IPC y desde el Gobierno ya han deslizado que las PNC de jubilación o incapacidad podrán subir incluso a un 5%.

La subida de la pensión para los autónomos

Las pensiones procedentes del Régimen General de los Trabajadores Autónomos también subirán un 2,7%. De esta forma, la pensión media de jubilación procedente de este régimen pasará de 1.012,55 euros mensuales a 1.039,88 euros, que repartidos en 12 pagas más dos extra equivalen a 382 euros de media al año.

La pensión media de viudedad de los autónomos se quedará en 701,94 euros mensuales de media, mientras que los autónomos con una incapacidad permanente cobrarán de media hasta 959,07 euros al mes con esta subida de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Para que esta subida se oficialice, el Congreso de los Diputados tendrá que dar el OK en su primera votación del año, que se celebrará en enero.