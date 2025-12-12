La ‘biblia’ independentista calcula que el expolio «franquista» en Cataluña asciende a 7.000 millones

Una investigación que parte de las Universidades públicas catalanas estima en 6786 millones de euros el «expolio franquista» que, apoyándose en la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, Cataluña debería reclamar al Estado Español. Toda la información, recogida en un libro de la historiadora e investigadora de la cátedra Josep Termes, de la Universidad de Barcelona, la valenciana Neus Morán, ha llevado a los líderes del independentismo catalán a plantearse reclamaciones multimillonarias a todos los niveles.

La tesis de la historiadora, recogida en el libro L’Espoli General. La requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana (1939-1978). El expolio General. La requisa franquista del patrimonio y del movimiento asociativo y obrero de los territorios de habla catalana (1939-1978) considera la «confiscación sistemática y planificada» fue un «mecanismo represivo» más, además de una fuente de ingresos inmediata, que permitió, en primera instancia, financiar el esfuerzo bélico de las tropas franquistas y, con los años, formó parte de lo que hoy conocemos como «Patrimonio Nacional».

En este libro, que ha elaborado, según asegura la autora, a base de consultar durante años los archivos de los Ministerios de Trabajo y Economía y Hacienda, además del Banco de España y de tribunales de Justicia, se calcula, en realidad, la deuda resultante de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares o lo que la autora llama «Països Catalans». Con todo, determina que el expolio fue mucho mayor en Cataluña que en el resto del territorio estudiado.

En relación a las cuentas incautadas a la Generalitat de Cataluña, estima la cuantía en 487,5 millones de las pesetas de la República, lo que, según los cálculos elaborados por Lluís Planes, un profesor de la Universidad de Gerona, colaborador también a la hora de establecer la equivalencia económica, supone 6.786 Millones de euros, puesto que, según los cálculos de Planes, una peseta de la época republicana se convierte en la actualidad en 13,91 euros.

La mayoría de este dinero procede del expolio de cuentas bancarias que, entienden desde los partidos independentistas catalanes, pueden y deben reclamarse al Estado español, basándose en la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Sánchez en 2022.

La avanzadilla de ERC

De entrada, ERC ha mandado como experiencia piloto una avanzadilla a través de un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, el de Caldes de Montbui, que reclama la devolución de sus cuentas a través de su reclamación ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, por una cuantía menor, de un total de 48.000 euros. Pero el plan es mucho más ambicioso. Tanto que se acerca a los 7000 millones de euros y pone en el objetivo, también, a un total de 741 inmuebles en Cataluña, cuyo valor estima en unos 1.336 millones de euros.

En el estudio, que se sigue como la «biblia» en los despachos de los partidos independentistas catalanes, se pone mucho empeño en resaltar que todos estos cálculos están hechos «a la baja», puesto que solo representan una parte, la que ha podido documentarse, de ese «expolio franquista».