Génova acentuará el «cuerpo a cuerpo» entre Guardiola y Abascal: «Nos da votos»

Génova no pondrá límites al «cuerpo a cuerpo» entre la popular María Guardiola y el líder de Vox, Santiago Abascal. Lejos de rebajar la tensión política vivida en las últimas semanas tras las acusaciones vertidas entre ambos dirigentes, la dirección nacional del Partido Popular reconoce ahora que, este tipo de enfrentamientos, les beneficia de cara a las elecciones en Extremadura. La confrontación «nos da votos» apuntan en el PP.

En el cuartel general del partido que lidera Alberto Núñez Feijó no cabe duda de que el choque político abierto con Vox se ha convertido en una especie de «revulsivo electoral» para subir en las encuestas. Al inicio de la campaña, tal y como reveló OKDIARIO en conversaciones con el equipo de Guardiola, fue la propia candidata del PP la que pidió no «nacionalizar» el proceso electoral autonómico. Y ahora, el tiempo parece haberle dado la razón.

Ambos líderes participaron en sendas pegadas de carteles por separado. No se trató de algo anecdótico, sino que fue premeditado. Fueron apenas 29 los kilómetros que separaron a ambos presidentes populares. Feijóo acudió a Almendralejo, en compañía del número dos del PP extremeño, Abel Bautista. Guardiola, por su parte, desde Mérida, capital del Gobierno.

Los equipos de ambas direcciones, nacional y autonómico, se reunieron a lo largo de esta semana para orientar la campaña. Entre tanto, a la confrontación entre la líder de los populares extremeños, candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, y el líder de Vox, parece haber provocado un cambio de opinión en los de Feijóo.

A su juicio, el «cuerpo a cuerpo» entre Guardiola y Abascal funciona. «Nos da votos», reconocen ahora en el seno del principal partido de la oposición. Una vez que ya se ha pasado el ecuador de la campaña, la dirección nacional del PP ha decidido no poner freno ni limitar en modo alguno la estrategia previamente definida por el equipo de la extremeña: Extremadura es suya.

Coincidiendo con el primer día de campaña, la candidata del PP acusó a Abascal de desprender un «tufo machista» que podría haber dejado aparcado «un poquito en casa». Horas más tarde, el también máximo dirigente de Patriots, contestó a la popular que sus acusaciones lo único que le producían era «risa». Un episodio, no obstante, que parece haber provocado un cambio de opinión en Génova.

Marcar distancias con Vox

Lo cierto es que la líder extremeña se ha consolidado en la comunidad autónoma de Extremadura. Han pasado casi dos años y medio desde que una parte de la de los ciudadanos le concedieran su confianza para relanzar la región.

En su equipo insisten en que ha sido «la pinza» entre el PSOE y Vox la culpable de haber desencadenado el proceso electoral que ahora mismo viven los extremeños. Y es que ambos grupos en la Asamblea de Extremadura decidieron sumar sus votos para rechazar las cuentas públicas de la región.

«Hacer perder el tiempo a los extremeños es una irresponsabilidad», aseguró entonces la presidenta regional justo el mismo día en que comunicó a los ciudadanos de Extremadura su decisión de convocar un adelanto electoral. Tras ello, criticó con duros reproches el «bloqueo» de la oposición conformada por el tándem PSOE-Vox dada la «imposibilidad» de su propio Ejecutivo de aprobar los Presupuestos para el ejercicio 2026.

En el seno del PP resulta ahora imprescindible marcar las distancias con los de Abascal. Más aún, en un momento en el que ambas formaciones políticas parecen tener el mismo caladero de electores. El temor histórico de los populares desde el nacimiento de Vox es, precisamente, que el votante conservador indeciso pueda desmovilizarse y optar por formaciones políticas como Vox.