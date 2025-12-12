El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca ha dejado este jueves, en la cena de Navidad del PP de la ciudad de Valencia, un discurso que ha sido, en sí mismo, toda una declaración de intenciones. Así, ha reivindicado el legado de Carlos Mazón: «Soy continuista para lo bueno y aquí se han hecho muchas cosas bien». Ha reconocido errores y ha dejado claro que va a ser un presidente muy próximo para la recuperación tras la DANA, donde ya ha visitado y pateado zonas afectadas: «Pedí patear las calles» y, sobre todo: «Lo que descubrí fue hospitalidad». Ha mostrado su admiración y cariño a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de quien ha revelado que: «A partir del día 20 de enero será mi alcaldesa porque me vengo a vivir a Valencia». Y ha dejado claro al secretario general del PP Miguel Tellado que va a devolver al partido la confianza que ha puesto en él: «Yo, ese cariño, lo voy a devolver. Con muchísima ilusión, con muchísimo trabajando y garantizando que las próximas elecciones, el resultado del PP en la Comunidad Valenciana va a ser muy alto y vamos a superar cualquier expectativa».

Pérez Llorca no ha tenido reparos en reconocer que a él le había «cambiado la vida en una semana y media. Y hay que reconocerlo. Yo estaba muy bien de alcalde. Muchos años de alcalde en mi localidad, haciendo lo que yo aprendí, que es estar cerca de la gente, escuchar», para lanzar a continuación lo que es el secreto de su acción política: «Cuando más aprendes es cuando escuchas».

Llorca ha revelado a los más de 500 militantes del PP que «Ese corazón municipalista que tengo yo no lo quiero perder, aunque sea presidente de la Generalitat». Y que, por eso, «lo primero que he hecho es algo que creo que era de derecho: visitar la zona cero, los pueblos más afectados por la DANA. Ir a Paiporta, a Picaña y dar la cara. Es lo que hacemos los del Partido Popular».

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana ha reconocido que «fui con cierta tensión, con cierta preocupación. No sabía qué me iba a encontrar allí. Y allí, descubrí que lo que me encontré fue hospitalidad». Para dejar claro luego que no estuvo sólo en los ayuntamientos, sino que dio la cara ante los vecinos: «Pedí patear las calles».

Luego, ha efectuado un reconocimiento a la labor de Carlos Mazón, su antecesor: «Algunos me han tachado de continuista. Yo siempre digo que soy muy continuista para lo bueno. Las cosas que se hacen bien no se cambian nunca. Y aquí se han hecho cosas muy bien».

Entre esas cosas que se han hecho bien, Pérez Llorca ha destacado que: «Los niños o los padres, sobre todo, los papás y las mamás no pagan por las guarderías, porque el Gobierno del cambio hizo posible eso. Hoy, cuando tienes un familiar que se tiene que operar de una operación urgente las listas de espera han bajado considerablemente. Porque eso hizo el Gobierno del cambio. Y eso lo hizo el Gobierno del cambio. Se ha ayudado mucho a los agricultores, al sector de la cerámica, a los pescadores, a muchísimas empresas de toda la Comunidad. Y eso, lo hizo el Gobierno del cambio».

En lo que ha sonado a una declaración de intenciones, Pérez Llorca ha destacado que en todo ello «tenemos que ser continuistas, porque se estaban haciendo las cosas muy bien. Y porque tenemos que seguir trabajando haciendo las cosas muy bien. Y a eso es a lo que yo vengo. Y por eso decidí dar el paso».

Finalmente, Pérez Llorca elogió el trabajo de María José Catalá: «Tenéis una alcaldesa fantástica. Y ojo que digo tenéis porque a partir del 20 de enero tendrá una alcaldesa fantástica, porque me vengo a vivir a Valencia, con mi familia». Y concluyó con otro elogio. En este caso a su propio municipio, Finestrat, en Alicante. Y a la tercera ciudad de España y capital de la Comunidad Valenciana, Valencia: «Uno, cuando vive en el mejor pueblo del mundo, sólo puede ir a vivir a la mejor ciudad del mundo, que es Valencia».