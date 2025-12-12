Catalá ratifica la alianza del PP de Valencia con Llorca: «‘President’ puedes contar con nosotros»

La presidenta del PP de la ciudad de Valencia y alcaldesa de la tercera ciudad de España, María José Catalá, ha ratificado la noche este jueves, ante 500 militantes y en presencia de Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, y del presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, su alianza con el también nuevo líder del de los populares en la Comunidad Valenciana: el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. Lo ha hecho con sólo cinco palabras. Y, una de ellas, en valenciano: «President, puedes contar con nosotros».

El apoyo de María José Catalá a Pérez Llorca se consolida con el paso de los días a base de gestos que ya generan un relato. El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana visitó a la presidenta del PP de la ciudad y alcaldesa de Valencia este 19 de noviembre para que fuera ella quien estampase la primera de las 40 firmas de los diputados del Grupo Popular en las Cortes Valencianas en la que iba a ser su candidatura para presidir el Consell en la Cámara autonómica.

Un par de semanas después de aquello, el pasado 3 de diciembre, Pérez Llorca situó como consellera de Educación a Mari Carmen Ortí, que hasta ese momento estaba al frente de la Universidad Popular de Valencia. Esta última, un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento Valencia. Y, también, persona con un perfil hasta ahora próximo al entorno de, María José Catalá.

Y un tercer detalle. El número 3 del PP Comunidad Valenciana es Juan Carlos Caballero, portavoz del Gobierno Local de María José Catalá en Valencia. Y persona de máxima confianza de la propia alcaldesa de Valencia.

«Somos una legión unida, que representa a una ciudad soberana. Lealtad, trabajo, sentido común y orgullo. El Partido Popular puede contar con nosotros. El Partido Popular de la Comunitat Valenciana puede contar con nosotros. President, puedes contar con nosotros», manifestó este jueves María José Catalá ante esos más de 500 militantes en Valencia. Pero sobre todo, ante Miguel Tellado, ante el propio Pérez Llorca y ante Vicent Mompó. Toda una declaración de intenciones.

María José Catalá también puso en valor la tarea del PP de la ciudad de Valencia: «Este es el partido que ha conseguido que esta ciudad vuelva a brillar». Catalá hizo balance de sus años al frente del Ayuntamiento de Valencia: «Somos el partido que ha bajado tres años seguidos los impuestos, que está construyendo 1.000 viviendas publicas (en dos años) frente a las 14 de Compromìs y PSOE (en ocho)». Y también ha lanzado un mensaje muy directo a quien será su rival electoral en 2027, la socialista Pilar Bernabé.

Bernabé es delegada del Gobierno. Por tanto, debe ser garante de la seguridad en el territorio valenciano. A ella, le ha recordado María José Catalá: «Somos el partido que más está apostando por la seguridad de nuestros vecinos, con 200 policías nuevos».

En otro mensaje, dirigido en este caso a Compromís, María José Catalá destacó que el PP de la ciudad de Valencia es «el partido que está defendiendo nuestras señas de identidad», en referencia a las señas de identidad valencianas frente al desafío del independentismo catalán.

La también alcaldesa de Valencia se dirigióal Gobierno de España. En esta ocasión, para reivindicar un nuevo Plan Sur para Valencia, como el construido tras la riada de 1957. Una iniciativa que ya había defendido, en presencia del Rey Felipe VI, este 25 de noviembre en su alocución en la entrega de los Premios Rei Jaume I. El nuevo Plan Sur que Catalá reivindica es el que debe evitar riadas como la de la DANA del 29 de octubre de 2024 inunden la tercera ciudad de España.

Además, hubo otro mensaje de María José Catalá a Pilar Bernabé, que a su cargo de delegada del Gobierno suma, en lo orgánico, el de secretaria de Igualdad del PSOE de Pedro Sánchez. «Frente a la corrupción, a la prostitución pagada con dinero público y al acoso a las mujeres que silencia el PSOE», ella ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia, que dirige, está construyendo un centro pionero en España para ayudar a las mujeres que son víctimas de violencia machista y ha aprobado, por primera vez, ayudas a la maternidad y ayudas a la conciliación: «Esto, sí que es trabajar por la igualdad y por los derechos de las mujeres y no el falso feminismo del PSOE».