Antes de reunirse con los componentes del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, ha recabado y logrado a primera hora de este miércoles el apoyo expreso de la alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, María José Catalá, en una reunión que ambos han mantenido. Todo un gesto por parte de Pérez Llorca que evidencia que se inicia una etapa de diálogo directo y fluido entre el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de la tercera ciudad de España. El encuentro ha ido muy bien, a tenor de las palabras de la alcaldesa a su finalización. Tal como expresado María José Catalá, Juan Francisco Pérez Llorca tiene su apoyo: «He sido la primera en firmar su candidatura”, ha revelado a este respecto la alcaldesa de Valencia.

Catalá y Llorca se han reunido a primera hora de este miércoles. Era una reunión importante. Primero, porque ambos, junto con Vicent Mompó, formaban la terna que manejaba el PP para suceder a Carlos Mazón.

Además, se da la circunstancia de que Pérez Llorca fue quien sucedió a María José Catalá en la Secretaría General del PP Comunidad Valenciana tras las elecciones de 2023, cuando Catalá decidió dar un paso a un lado en lo orgánico, para dedicarse exclusivamente al Ayuntamiento de la tercera ciudad de España, del que ya era alcaldesa. Y, sobre todo, porque la relación entre un presidente de la Generalitat y una alcaldesa de Valencia tiene que ser enormemente fluida y directa.

Este miércoles, Pérez Llorca ha explicado a cara a cara a María José Catalá, exactamente, cuál es la situación actual. Y le ha revelado también cuál es su proyecto para la Generalitat. Pero, sobre todo, ha querido que fuera ella la primera en rubricar de su puño y letra su apoyo expreso al candidato, como diputada autonómica, como compañera de partido y como presidenta del PP de la ciudad de Valencia. Según las fuentes consultadas ha sido un encuentro a dos. Han estado solos y han dialogado directamente y en confianza.

Este encuentro no va a resultar aislado. Es el primero de muchos. Pero, además, tiene un simbolismo especial. Y es que María José Catalá, es alcaldesa. Y lo que refleja es que Pérez Llorca va a tener muy en cuenta a los alcaldes en esta etapa que se abrirá en unos días al frente de la Generalitat valenciana.