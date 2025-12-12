El Ibex 35 ha abierto la sesión de este viernes con un avance del 0,44%, pero poco después ha tocado los 17.000 puntos por primera vez desde que echó a andar a principios de los años 90, alargando un rally que dura ya más de dos años. Así, el Ibex 35 lleva encadenando máximos históricos en el último trimestre de este año. Hacia las 10.00 horas, el Ibex 35 registraba un alza del 0,77%, hasta situarse en el entorno de los 17.020 puntos.

En el terreno internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva con el propósito de bloquear regulaciones «excesivas» por parte de los Estados con respecto a la inteligencia artificial (IA), en un documento en el que ha aludido a leyes que exigen a las empresas «que incorporen sesgos ideológicos».

En el ámbito empresarial español, CaixaBank ha ejecutado el 11,84% de su programa de recompra de acciones durante la tercera semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros.

Por otro lado, Vidrala ha anunciado la adquisición del 100% del capital social de la chilena Cristalerías Toro, en una operación que valora la compañía en alrededor de 77 millones de euros.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Ferrovial (+1,5%), Unicaja Banco (+1,33%), Sacyr (+1,28%) y Banco Santander (+0,93%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Fluidra (-0,25%) y Cellnex (-0,12%).

Mercados internacionales

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy con signo positivo. En concreto, Milán y Francfort ascendían un 0,4% en cada caso, Londres subía un 0,33% y París, un 0,12%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,5%, hasta situarse en los 61,58 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un aumento del 0,6% que lo llevaba a alcanzar los 55,93 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1738 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,298%.