El Ibex 35 sube hasta máximos históricos y sobrepasa los 16.600 puntos

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este jueves, 4 de diciembre de 2025, con una subida del 0,34%, lo que ha llevado al selectivo a los 16.641,6 puntos, es decir, a tocar máximos en toda su historia. Así, el índice sobrepasa la cota psicológica de los 16.600 enteros y se suma a la ola alcista de los mercados internacionales.

El selectivo se impulsó el miércoles, principalmente, por los buenos resultados de Inditex, la empresa con mayor capitalización de España. No obstante, más valores importantes están viviendo grandes alzas, algo que se contagia al mercado español en general.

Por ejemplo, ACS ha anunciado que va a desarrollar el mayor proyecto de litio de Europa gracias a ampliar su alianza con Vulcan Energy, empresa con sede en Alemania y líder mundial en este negocio y en energías renovables. Así, el grupo español desempeñará un papel integral en el desarrollo de su infraestructura de producción y procesamiento de esta materia prima.

Otro hecho relevante ha sido que el consejo de administración de Aedas Homes ha emitido una opinión desfavorable sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por su competidor Neinor Homes, a razón de 21,335 euros por acción, un precio que no considera adecuado.

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de este jueves, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Banco Sabadell (+1,33%), CaixaBank (+1,26%), BBVA (+1,23%) y Banco Santander (+1,17%). Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Bankinter (-0,9%), Telefónica (-0,61%) y Enagás, cuyas acciones cedían un 0,5%.

Mercados internacionales

El resto de los selectivos europeos comenzaban la sesión bursátil de hoy en terreno positivo. En concreto, Fráncfort subía un 0,78%, París un 0,33%, Londres un 0,1% y Milán un 0,06%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,53% hasta situarse en 63 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un incremento del 0,64% que lo llevaba a alcanzar los 59,33 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1658 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,225%.