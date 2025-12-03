Inditex aumentó su beneficio neto un 3,9% en sus primeros tres trimestres fiscales (entre el 1 de febrero y el 31 de octubre) en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 4.622 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras ello, las acciones de la compañía han abierto la jornada de la Bolsa con un incremento superior al 7%.

Sólo en el tercer trimestre de su año fiscal, la empresa fundada por Amancio Ortega logró disparar su beneficio un 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta los 1.831 millones de euros.

Las ventas del grupo alcanzaron los 28.171 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal, lo que supone un aumento del 2,7%, mientras que a tipo de cambio constante el crecimiento fue del 6,2%. En el tercer trimestre, la facturación ascendió a 9.814 millones de euros, un 4,9% más, con un avance del 8,4% si se mide a tipo de cambio constante.

El margen bruto repuntó un 3,2%, hasta situarse en 16.811 millones de euros, y representó el 59,7% de las ventas, 27 puntos básicos más. En el tercer trimestre, el margen bruto creció un 6,2% y alcanzó los 6.108 millones de euros, elevándose hasta el 62,2% de las ventas, lo que supone 79 puntos básicos adicionales.

La empresa ha destacado que sus colecciones han tenido una buena acogida entre los clientes durante los nueve primeros meses del ejercicio y que todas las partidas de gasto han mostrado una evolución positiva.

Resultados de Inditex

Los gastos operativos avanzaron un 2,4%, un ritmo que se sitúa 29 puntos básicos por debajo del crecimiento de las ventas. El resultado operativo (Ebitda) aumentó un 4,2%, hasta 8.303 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) creció un 4,8%, situándose en 5.943 millones de euros.

El beneficio antes de impuestos avanzó un 3,6%, hasta alcanzar los 5.964 millones. La caja neta ascendía a 11.268 millones de euros a 31 de octubre, frente a los 11.824 millones registrados en la misma fecha del año anterior.

De cara a la última parte del año, el grupo ha subrayado que las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, coincidiendo con la campaña del Black Friday y el arranque de la Navidad, han crecido un 10,6% con respecto al mismo periodo de 2024 (+9% entre el 1 de noviembre y el 24 de noviembre de 2025).

La compañía ha destacado además que continúa con una «fuerte» generación de fondos. Así, la caja neta alcanzó los 11.268 millones de euros hasta el 31 de octubre, frente a los 11.824 millones de euros de un año antes. En los nueve primeros meses de su ejercicio, Inditex ha realizado aperturas en 39 mercados y al cierre del período operaba 5.527 tiendas.

«En los nueve primeros meses de su año fiscal, Inditex continuó su sólido desempeño operativo. La creatividad de nuestros equipos, el modelo de negocio totalmente integrado y nuestra diversificación son motores clave para esta sólida ejecución», ha destacado la firma.

Inditex, que opera en 214 mercados «con baja cuota de mercado en un sector fragmentado», ha afirmado que la optimización de las tiendas sigue su curso y estima que esto impulse nuevas mejoras en la productividad.

La compañía prevé que el crecimiento del espacio bruto anual en el período 2025-2026 se sitúe en torno al 5%, con un espacio neto positivo acompañado con una «fuerte» venta online.