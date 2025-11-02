Amancio Ortega, fundador y mayor accionista de Inditex, recibirá un total de 3.104 millones de euros a través de los dividendos de la compañía textil en este 2025. El último cobro llega este mismo lunes, 3 de noviembre, y constará de un ingreso de 1.552 millones de euros en la cuenta del empresario. El año pasado, el magnate recibió 2.845 millones como retribución, por lo que el montante se ha incrementado en más del 9%.

No obstante, este aumento del 9% es común a todos los accionistas, pues Inditex decidió incrementar la remuneración hasta los 1,68 euros por acción, lo que corresponde con una retribución total de más de 5.235 millones de euros a los titulares.

La política de dividendos de Inditex se basa en un payout ordinario del 60% del beneficio, al que se suma la distribución de dividendos extraordinarios. El dividendo total se abona en dos pagos iguales:

El primero, de 0,84 euros por acción , correspondiente al dividendo ordinario, se abonó el pasado 2 de mayo.

, correspondiente al dividendo ordinario, se abonó el pasado 2 de mayo. El segundo, que los accionistas recibirán este lunes, también será de 0,84 euros por título, repartidos entre 0,29 euros de dividendo ordinario y 0,55 euros de extraordinario.

Retribución de Amancio Ortega por Inditex

El fundador de Inditex percibirá más de 1.550 millones de euros en dividendos a través de sus sociedades Pontegadea Inversiones y Partler, con las que controla el 59,294% del capital del grupo textil, equivalente a 1.848 millones de acciones. Parte de estos ingresos los reinvierte habitualmente en el sector inmobiliario.

Amancio Ortega es propietario de la mayor inmobiliaria de España, enfocada en la adquisición y gestión de grandes edificios, principalmente oficinas no residenciales, situados en zonas céntricas de grandes ciudades de España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

Entre sus últimas operaciones destaca la compra en Reino Unido de un centro logístico arrendado a Amazon por 81 millones de libras (92 millones de euros). Se trata de una nave de casi 80.000 metros cuadrados, propiedad de PLP, ubicada en Knowsley, a unos 13 kilómetros del puerto de Liverpool.

Antes de esta transacción, el empresario había cerrado la adquisición del Sabadell Financial Center, donde se encuentran las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros).

Sandra Ortega

Sandra Ortega cobrará este año más de 264 millones de euros en dividendos de Inditex

Por su parte, su hija Sandra Ortega, que posee el 5,053% de la firma gallega (157,48 millones de acciones), cobrará este año más de 264 millones de euros en dividendos de Inditex (la mitad este lunes, 3 de noviembre), frente a los 242 millones de euros que percibió el año anterior.

El fundador de Inditex ha aparecido un año más como la mayor fortuna española, ocupando el noveno puesto del ranking mundial de la revista Forbes, con un patrimonio estimado en 124.000 millones de dólares (114.943 millones de euros).

Amancio Ortega se sitúa por delante de su hija Sandra, que ocupa el segundo puesto de las fortunas españolas, pero el 230 del mundo, con una fortuna de 10.800 millones de dólares (10.011 millones de euros).