La CNMV autoriza la OPA de Neinor sobre el 100% de Aedas Homes

Transacción autorizada. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha considerado equitativa la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Neinor sobre Aedas Homes. Según ha especificado el organismo en un comunicado, la oferta se dirige al 100% del capital social de Aedas Homes compuesto por 43.700.000 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil.

Cabe recordar que Neinor Homes también lanzará una segunda OPA para los accionistas minoritarios de Aedas Homes con una subida del 12,5% en el precio, dejando la acción a 24,00 euros. Según anunció la compañía en un comunicado el pasado viernes, la promotora quiso tener en cuenta las inquietudes trasladadas por los accionistas minoritarios y, para mejorar las perspectivas de aceptación, el Consejo de Administración acordó lanzar una oferta pública obligatoria posterior, sujeta a la aprobación de la CNMV, elevando el precio ofrecido a los minoritarios.

El precio de 24,00 euros de la segunda OPA coincide con la cotización de AEDAS previa al anuncio de la oferta voluntaria (descontando los dividendos pagados por AEDAS en julio), y tiene en cuenta las previsiones normativas al respecto. Según ha informado este miércoles la CNMV, el precio de la oferta es de 21,335 euros por acción y se abonará en efectivo. Dicho precio ha sido «fijado libremente por el oferente sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores».

Tras la integración, la «nueva» Neinor contará con una capacidad de suelo para más de 43.000 viviendas, con 20.200 procedentes de AEDAS, 13.800 ya en producción y alrededor de 3.700 preventas que aseguran ingresos futuros. Esta profundidad de cartera permitirá planificar ciclos plurianuales, optimizar compras de materiales y contratación, y suavizar los picos de costes que encarecen la vivienda.