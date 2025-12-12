Alerta muy urgente de la AEMET a esta zona de Andalucía: «lluvias fuertes» a partir de hoy en esta parte

Lluvias fuertes llegan a Andalucía a partir de hoy mismo, la AEMET se ve obligada a activar una alerta muy urgente. Sin duda alguna, tendremos que empezar a pensar en un fin de semana que puede estar marcado por unos destacados cambios de tendencia. De un mes de diciembre relativamente estable y seco, hemos pasado a algo que se ha convertido en una tendencia radicalmente diferente. Tocará sacar el paraguas y el abrigo para afrontar una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

El mal tiempo se ha convertido en el gran enemigo ante una serie de fenómenos poco comunes que, deberán empezar a ponerse sobre la mesa, en especial cuando estamos ante un cambio que será esencial. Es momento de apostar claramente por un ciclo totalmente nuevo que puede acabar de convertirse en la antesala de algo más. Con la llegada de una nueva borrasca, las alertas pueden activarse en cualquier momento, en especial si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de desplazamientos que coincidirán con este fin de semana de días libres para muchos.

Las lluvias fuertes serán una realidad a partir de hoy

Es importante estar preparados para un fenómeno que sabemos que puede tener consecuencias totalmente inesperadas. En unas próximas horas en las que el tiempo acaba siendo uno de los grandes protagonistas en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Es hora de ver lo peor de un mes de diciembre en el que el tiempo se convierte en uno de los grandes enemigos de las escapadas al aire libre. Hay una serie de puntos de país que deberán empezar a prepararse para lo peor, en especial en estos días en los que hay una alerta activada.

Parecerá que el tiempo cambia de forma tan radical que nos obliga a mirar el calendario, sabiendo que estaremos en un mes de diciembre para el que falta muy poco para la llegada del invierno. Poco a poco deberemos empezar a tener algunos detalles que, sin duda alguna, tendremos por delante.

Lo peor de un invierno que va a llegar en breve puede acabar siendo la antesala de algo más. En unas horas en las que la AEMET no duda en activar una serie de alertas, lo que está por llegar puede cambiarlo todo en Andalucía.

La AEMET activa esta alerta muy urgente en Andalucía

La zona de Andalucía que está pendiente de una serie de cambios puede ser esencial, en especial en estos días en los que el tiempo puede ser clave. Sabiendo lo que nos está esperando en estos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas persistentes en la mitad occidental, localmente fuertes, débiles a moderadas en el tercio oriental. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en descenso en la mitad occidental; con ligeros cambios en el resto. Vientos flojos a moderados del este o sureste, con intervalos fuertes en el litoral». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones moderadas y persistentes en Andalucía occidental, localmente fuertes».

Para el resto de España la situación no será un poco mejor: «Un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península, con precipitaciones que, avanzando de oeste a este, afectarán a su mitad occidental, siendo también probables aunque de una forma dispersa y ocasional en la fachada oriental, en especial en el sureste. Los mayores acumulados se darán en el extremo oeste, llegando a localmente fuertes y persistentes en Huelva con tendencia a extenderse al entorno del Estrecho y zonas de Málaga, y siendo también probable en la fachada atlántica gallega al principio. El frente no llegará a Baleares, con cielos nubosos o con intervalos y posibilidad de algún chubasco ocasional. En cambio sí que afectará a Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que en el norte de las islas montañosas podrían ser persistentes y al final localmente fuerte e ir con tormenta en las orientales. Serán en forma de nieve en montañas del cuadrante noroeste peninsular a una cota en torno a los 1500/1800 metros, así como en Canarias por encima de 2000 m. Bancos de nieblas matinales en el Ebro, interior sureste peninsular, Baleares y zonas del prelitoral mediterráneo; con brumas frontales en el tercio occidental peninsular. Temperaturas máximas en descenso, en general ligero en Baleares, mitad este peninsular y ciudades autónomas. Predominarán los aumentos en las mínimas en la mitad occidental peninsular, Segura y litoral catalán, con descensos en las islas Canarias orientales Cantábrico oriental y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas del cuadrante nordeste peninsular».

Las zonas del país más afectadas por este fenomeno: «Precipitaciones localmente fuertes y persistentes en Huelva extendiéndose a lo largo del día al entorno del Estrecho y Málaga; también al principio en el oeste de Galicia. Rachas muy fuertes de viento de componente norte en las islas Canarias».