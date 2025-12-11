Ni lluvia ni viento: el METEOCAT alerta por el peligroso fenómeno que llega a Cataluña

El Meteocat lanza una alerta por el peligroso fenómeno que llega a Cataluña y puede cambiarlo todo. Será mejor que nos preparemos, no será ni la lluvia ni el viento, lo que llega puede acabar siendo mucho peor de lo esperado. Sin duda alguna, tendremos que empezar a pensar en una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo esenciales. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca.

Será el momento de prepararse para lo peor, con un peligroso fenómeno que llega a nuestro territorio y que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. En esta mirada hacia el fin de semana, deberemos empezar a pensar en todo lo que puede pasar en estos días en los que realmente el tiempo acabará siendo uno de los elementos que puede marcar nuestras salidas de casa. Tendremos que estar listos para afrontar un fenómeno que llega a Cataluña en breve y realmente podría cambiarlo todo. Es hora de saber qué puede pasar en estas próximas jornadas en las que la lluvia y el viento no serán los grandes protagonistas.

Ni viento ni lluvia

La lluvia y el viento pueden acabar siendo grandes protagonistas de unas jornadas en las que todo puede ser posible. Es momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno y sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar en estos días.

Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Cataluña es una de las zonas que se ha visto afectada por una serie de elementos que han permitido que tengamos un destacado giro de guion con la mirada puesta a este giro radical que deberemos empezar a poner en práctica y que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar.

Esta lluvia y viento de días pasados, quizás es sólo la puerta de entrada de algo más, de un destacado giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

El Meteocat lanza una alerta por el peligroso fenómeno que llega a Cataluña

Este peligroso fenómeno que llega a Cataluña puede cambiarlo todo, de una forma que quizás hasta el momento no sabíamos y que, sin duda alguna, tendremos que empezar a tener en consideración. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo nuboso en el litoral y el prelitoral, abriéndose claros durante las horas centrales, y predominio de cielo poco nuboso con nubes altas en el resto. Se esperan brumas y nieblas por la mañana y al final del día en la depresión central, que probablemente serán localmente persistentes. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, con heladas en el interior del tercio norte, débiles en general; máximas en descenso en el litoral y el prelitoral y con pocos cambios en el resto. Viento flojo variable, con intervalos de norte y nordeste flojo ocasionalmente moderado en el litoral a primeras horas y de sur en el Ampurdán por la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Nieblas en la depresión central por la mañana, que probablemente serán localmente persistentes».

La previsión del tiempo para el resto de España no puede ser peor: «Se prevé un día marcado por la estabilidad en Baleares y en la mayor parte de la Península, si bien con abundante nubosidad a primeras horas en la mitad norte peninsular e islas con una tendencia a ir abriéndose claros. Se mantendrá la nubosidad en el noroeste debido a la llegada de un frente atlántico que acabará por cubrir los cielos en buena parte de la mitad oeste peninsular. Dejará precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y sistema Central occidental, con posibilidad de ser localmente fuertes en la fachada atlántica gallega. A lo largo del día también podría producirse alguna precipitación ocasional en el golfo de Cádiz, Estrecho y oeste de Alborán. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados aumentando a nuboso al final con la llegada de la cola del frente. Nieblas matinales en regiones de ambas mesetas, interior de Galicia, Baleares, entornos de montaña. También en Ebro y depresiones del nordeste donde serán más persistentes junto a zonas del norte de Castilla y León. Las temperaturas máximas descenderán en la fachada oriental peninsular, este de Alborán, interior noroeste peninsular y Canarias, con pocos cambios en Baleares y predominio de los ascensos en el resto. Mínimas con pocos cambios en Baleares, en el noroeste peninsular y litorales de la fachada oriental. En descenso en el resto. Heladas débiles en el Pirineo pudiendo afectar localmente a otros entornos de montaña».