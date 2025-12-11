La AEMET confirma lluvias muy fuertes en Andalucía a partir de este día y avisa: las zonas afectadas

Este día la AEMET lanza un aviso importante, confirma lluvias muy fuertes en Andalucía y marca las zonas afectadas. Sin duda alguna, deberemos estar preparados para afrontar una serie de cambios importantes que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. En estos días en los que empezamos a hacer planes para el fin de semana, todo puede ser posible.

Tocará estar pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Lo que nos está esperando en estas próximas jornadas puede acabar siendo la antesala de algo más. De la mano de determinados cambios que pueden convertirse en una dura realidad en unos días en los que la inestabilidad va ganando cada vez más y más terreno. Andalucía se prepara para descubrir determinadas zonas afectadas que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Este día deberemos empezar a ver llegar un cambio importante que puede marcar las actividades que tenemos planificadas.

Llegan lluvias muy fuertes a partir de este día

Las lluvias son al gran enemigo de cualquier actividad al aire libre, sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una previsión del tiempo, en el que todo puede ser posible. Tal y como hemos visto, este otoño no es normal.

Tenemos por delante una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, con la mirada puesta a unos cambios para los que deberemos estar preparados. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tocará sacar el paraguas y esperar lo inesperado.

Este día, las lluvias se convertirán en un problema que puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que acabará siendo el que mejor se adaptará a estos días. Es hora de saber en primera persona qué es lo que puede pasar con estas jornadas en las que el sol brillará por su ausencia.

Los expertos de la AEMET no dudan en conocer en primera persona qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante. Este cambio de ciclo lo cambiará todo.

Estas son las zonas afectadas de Andalucía según la AEMET

La AEMET señala estas zonas del país en un intento de empezar a prepararnos para lo peor. Este mismo viernes empezaremos a ver llegar unos cambios que pueden sumergirnos en lo peor de un tiempo en el que todo puede ser posible. Las lluvias irán cobrando un protagonismo destacado.

Tal y como se presentan estos elementos según la AEMET: «Cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas persistentes en la mitad occidental, sin descartar que sean localmente fuertes, menos probables e intensas hacia el este de la comunidad. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso en la mitad occidental; con pocos cambios en el resto. Vientos flojos a moderados del este o sureste, con intervalos fuertes en el litoral». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones moderadas y persistentes en Andalucía occidental, sin descartar que sean localmente fuertes».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «Día marcado por el paso de un frente atlántico sobre la Península que dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio y precipitaciones que, avanzando de oeste a este, afectarán a los tercios occidental y central, siendo poco probables y de carácter disperso en el oriental. Los mayores acumulados se darán en el oeste de la Península, pudiendo ser persistentes en Galicia y oeste del Sistema Central y de Andalucía donde además se esperan localmente fuertes y sin descartar zonas occidentales de Alborán. Serán en forma de nieve en montañas del noroeste a una cota en torno a los 1400/1600 metros y en las del centro por encima de 1600/1800 m. No se espera que alcance a Baleares, con intervalos nubosos. En cambio sí que afectará a Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que en el norte de las islas montañosas podrían ser persistentes. Bancos de nieblas matinales en el Ebro, depresiones del nordeste, interior sureste peninsular, Baleares y puntos de Alborán; con brumas frontales en la mitad occidental peninsular. Temperaturas máximas en descenso en Canarias y en la mayor parte de la Península, en aumento en Melilla y con pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en el bajo Ebro y mitad oeste de la Península y en general sin cambios en el resto. Heladas débiles en montañas del norte peninsular, también posibles de forma aislada en las del centro y sureste».