El BOE lo confirma: las comunidades que tienen puente de 4 días en diciembre y no es el día de Navidad

El calendario laboral de 2026 ya se ha dado a conocer, pero el de 2025 todavía no ha terminado y de hecho, nos queda por celebrar la Navidad que es de hecho, el último festivo nacional que nos queda para todo el país. Sin embargo, todavía hay otro festivo más, el 26 de diciembre, aunque sólo se va a celebrar en algunas comunidades las cuáles tendrán la suerte de poder formar un puente de cuatro días, desde el jueves hasta el domingo.

A mediados de diciembre, muchos consultan BOE o el calendario de su comunidad para comprobar qué posibilidades tienen. Es casi una costumbre: revisar si este año habrá suerte y se podrá alargar la Navidad o si toca conformarse con un respiro breve. Y como decimos, la clave está en el 26, una fecha que en algunos lugares sigue siendo festiva por tradición y que, cuando coincide así, convierte esos días en un mini puente justo antes de cerrar el año. La realidad para 2025 es clara: sólo dos comunidades pueden sumar cuatro días seguidos sin trabajar gracias a esta festividad. El resto del país mantendrá el 26 como una jornada laboral normal, por lo que no se genera ningún puente más allá del propio día de Navidad.

Las comunidades que tienen puente de 4 días en diciembre

El 26 de diciembre es la festividad de San Esteban, una fecha muy arraigada en la tradición cristiana que recuerda al primer mártir de la Iglesia. En España no se trata de una fiesta nacional, pero sí ha conservado un fuerte peso cultural y familiar en territorios con tradición histórica vinculada a esta celebración. San Esteban es, además, una jornada asociada a las comidas familiares que continúan las celebraciones navideñas iniciadas el día 25.

En buena parte de Europa, el 26 de diciembre forma parte del periodo festivo de Navidad. Países como Italia, Alemania o Irlanda lo mantienen como día no laborable. En Reino Unido el día está marcado por la festividad de Boxing Day, cuando de alguna manera, comienzan sus rebajas, pero en España, sin embargo, su consideración depende exclusivamente de cada comunidad autónoma, ya que no está recogido como festivo nacional en el BOE. Esto provoca diferencias relevantes dentro del propio territorio español y hace que algunos ciudadanos trabajen mientras otros disfrutan de un puente largo.

Ese matiz es precisamente lo que determina que sólo algunas comunidades puedan enlazar hasta cuatro días de descanso. La festividad de San Esteban actúa como un festivo autonómico añadido que modifica por completo la planificación de las vacaciones navideñas.

Dónde es festivo el 26 de diciembre en 2025

En 2025, solo dos territorios incorporan el 26 de diciembre como festivo oficial. Esto significa que únicamente allí será posible disfrutar de un puente que une el día de Navidad con el fin de semana.

Cataluña

En Cataluña, el 26 de diciembre sigue siendo festivo y está muy asociado a las celebraciones familiares de San Esteban, una costumbre que lleva décadas reflejada en su calendario laboral. Esto hace que, este año, quienes trabajen allí puedan encadenar el día de Navidad con el 26 sin necesidad de pedir vacaciones. Al caer en jueves y viernes, el descanso se estira de forma automática hasta el fin de semana.

Islas Baleares

En Baleares ocurre algo parecido. El 26 de diciembre también está marcado como festivo autonómico, de modo que el día después de Navidad se considera no laborable en todas las islas. El resultado es prácticamente el mismo: al sumar jueves y viernes a los dos días del fin de semana, se forma un puente completo que permite alargar las celebraciones o planear una escapada corta antes de acabar el año.

En el resto de comunidades autónomas, el 26 de diciembre se mantiene como día laborable. Esto implica que no hay puente más allá del propio festivo de Navidad y que el retorno a la actividad será inmediato después del día 25.

Qué supone esto para las vacaciones de fin de año

La diferencia entre comunidades condiciona por completo la organización de las vacaciones navideñas. Cataluña y Baleares se sitúan como las únicas regiones donde los trabajadores podrán disfrutar de un puente real, al encadenar varios días libres que facilitan desplazamientos, reuniones familiares o breves escapadas antes de terminar el año. Se trata de un patrón que se repite habitualmente, dado que San Esteban se mantiene cada ejercicio como festivo autonómico.

En cambio, en el resto del país, el 26 será una jornada laboral normal. Esto significa que las empresas, los colegios y la administración recuperarán su actividad ese mismo viernes, sin margen para extender el descanso. Para quienes estén planificando días libres, la clave será combinar sus propias vacaciones con el calendario laboral para generar un puente similar.

Este contraste entre territorios vuelve a demostrar la importancia del calendario autonómico y cómo un festivo local puede modificar por completo el ritmo de las fiestas navideñas. Con todo, el BOE ya permite confirmar que sólo dos comunidades tendrán un puente de cuatro días en diciembre y que este descanso no depende de Navidad, sino de la celebración de San Esteban.