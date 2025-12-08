Giro confirmado en el calendario laboral de Madrid para 2026: vuelve el puente que nadie esperaba

El año 2026 llega con muy buenas noticias para los madrileños. Después de un 2025 con pocos puentes y varios festivos que han caído en fin de semana, como el 12 de octubre o el 6 de diciembre, el próximo año se presenta con un calendario mucho más «amable». La Comunidad de Madrid ya ha aprobado los festivos oficiales de la región, y entre ellos destaca el puente de diciembre.

Según establece la normativa, el calendario anual incluye un total de 14 días festivos, de los cuales ocho son nacionales, cuatro autonómicos y dos locales. En 2026, la configuración es especialmente favorable: habrá hasta ocho puentes a lo largo del año, perfectos para descansar o hacer una escapada.

El puente de diciembre de 2026 en la Comunidad de Madrid

El cambio más destacado con respecto al 2025 tendrá lugar en diciembre. En 2026, el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) caerá en domingo y el Gobierno regional ha decidido trasladarlo al lunes 7 de diciembre. Así, junto con el 8 de diciembre, festivo nacional por la Inmaculada Concepción, habrá un puente de cuatro días completos en la Comunidad de Madrid. Para muchos, esto supondrá la oportunidad de viajar, adelantar compras navideñas o disfrutar de planes culturales en la capital. Las fechas exactas son:

Festivos nacionales

El calendario laboral tiene ocho festivos nacionales, que en 2026 serán los siguientes:

1 de enero, Año Nuevo (jueves): el inicio del año se vive en Madrid de una manera muy especial, especialmente tras las emblemáticas campanadas de la Puerta del Sol. El día 1 suele ser una jornada de celebración familiar.

6 de enero, Epifanía del Señor (martes): ésta es una de las festividades más esperadas por los niños. La tarde anterior tiene lugar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, que recorre el Paseo de la Castellana y finaliza en la Plaza de Cibeles.

3 de abril, Viernes Santo: en Madrid, destacan la Procesión de Jesús Nazareno «El Pobre» y la de María Santísima del Dulce Nombre por las calles del centro.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo: en esta fecha, la capital acoge manifestaciones y actos reivindicativos organizados por sindicatos y colectivos sociales.

15 de agosto, Asunción de la Virgen: una fecha muy vinculada a las celebraciones de La Paloma en el barrio de La Latina, donde las calles se llenan de música y actividades populares.

12 de octubre, Fiesta Nacional de España: Madrid es el epicentro de esta celebración gracias al desfile militar del Día de la Hispanidad, presidido por los Reyes de España y seguido por miles de personas desde el Paseo de la Castellana.

8 de diciembre, Inmaculada Concepción (martes): además de las celebraciones religiosas, esta fecha marca el inicio del ambiente navideño más intenso: belenes, mercadillos y luces decorativas comienzan a ganar protagonismo en toda la ciudad.

25 de diciembre, Navidad: la capital resplandece con su iluminación, mercadillos como el de la Plaza Mayor y los tradicionales belenes, muy visitados tanto por madrileños como por turistas.

Festivos autonómicos

Además de los festivos nacionales, la Comunidad de Madrid ha fijado sus propios días no laborables. Los festivos autonómicos aprobados para 2026 son los siguientes:

2 de abril, Jueves Santo: esta jornada, que precede al Viernes Santo, es uno de los días más significativos de la Semana Santa madrileña. La Procesión del Cristo de Medinaceli es uno de los actos más emblemáticos.

2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid: esta fecha conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas napoleónicas, un episodio crucial de la historia española. La Comunidad organiza actos institucionales, homenajes y actividades culturales.

2 de noviembre, traslado del Día de Todos los Santos: como el festivo nacional cae en domingo, se traslada al lunes. Es un día para visitar cementerios y recordar a los seres queridos.

7 de diciembre, traslado del Día de la Constitución: al caer el 6 de diciembre en domingo, la Comunidad de Madrid lo mueve al lunes, creando un puente de cuatro días.

Festivos locales

Los ayuntamientos tienen la potestad de fijar dos festivos adicionales de carácter local. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, ya se han aprobado en pleno municipal las siguientes fechas:

15 de mayo, San Isidro Labrador: patrón de la ciudad. Es una de las fiestas más queridas por los madrileños, con romerías en La Pradera de San Isidro, verbenas, chotis y actividades tradicionales.

9 de noviembre, Nuestra Señora de La Almudena: patrona de Madrid. Se celebran actos religiosos, ofrendas florales y actividades culturales.

«El 9 de noviembre, Madrid celebra el Día de la Almudena, en honor a su patrona, la Virgen de la Almudena. Según la tradición, la imagen de Santa María de la Real de la Almudena fue encontrada en 1085 por el rey Alfonso VI en uno de los torreones adosados a la muralla árabe de la ciudad, tras permanecer siglos oculta. Desde entonces, los madrileños profesan un especial fervor por la Virgen, que se refleja cada año en la celebración de la Fiesta de la Almudena, con actos religiosos, culturales y gastronómicos que llenan de emoción la ciudad», detalla el Ayuntamiento.