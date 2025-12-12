Cuidado si recibes la cesta de Navidad durante varios años en tu trabajo: el aviso de un abogado que da miedo

Cuando ya estamos en diciembre, siempre se genera el mismo debate en muchas empresas. Hay quien espera la tradicional cesta de Navidad como un gesto casi simbólico y hay quien nunca la ha visto aparecer. Lo que pocas personas saben es que, detrás de este detalle aparentemente inocente, se esconde un matiz legal que puede tener más importancia de la que parece. Y sí, según explica un abogado laboralista, hay casos en los que dejar de darla no es tan sencillo para la empresa como podría pensarse.

En redes sociales han vuelto a circular vídeos que intentan aclarar estas dudas, especialmente ahora que los regalos como la entrega de la tradicional cesta de Navidad se han ido reduciendo en algunas empresas. Entre ellos destaca la explicación del abogado laboralista Miguel Benito, muy seguido en TikTok por resolver consultas laborales de forma clara. En uno de sus últimos vídeos lanza un aviso que ha sorprendido a muchos trabajadores porque desmonta la idea de que la cesta es solo un detalle sin ninguna obligación detrás. La clave está en la continuidad. Puede que la primera vez la cesta llegue como un gesto voluntario, algo puntual y sin compromiso. Pero si se mantiene en el tiempo, si cada año se entrega sin falta, el escenario legal cambia por completo. Y es justo ahí donde muchos empleadores, según advierte el abogado, desconocen que están generando un derecho que no se puede eliminar así como así.

Cuándo puede exigirse legalmente la cesta de Navidad

La regla general que explica Miguel Benito es sencilla y no deja margen a confusión. Un trabajador no puede exigir una cesta de Navidad si nunca la ha recibido. No existe ninguna norma que obligue a la empresa a regalarla por defecto ni se considera un derecho automático por ser empleado. Hasta aquí, todo parece claro.

El problema aparece cuando ese detalle deja de ser algo puntual. Si la empresa lleva varios años consecutivos entregando la cesta, la situación cambia. Según el abogado, ese hábito puede convertirse en un derecho adquirido. Esto significa que ya no es solo un obsequio. Pasaría a formar parte de las condiciones laborales consolidadas con el tiempo. Por tanto, la empresa no podría retirarlo de un día para otro, incluso si atraviesa dificultades económicas o decide recortar gastos.

Este planteamiento no es una interpretación personal. Benito recuerda que existen múltiples sentencias del Tribunal Supremo que han ido consolidando esta idea y consideran que estos beneficios reiterados forman parte de la remuneración habitual del trabajador. Es decir, que la cesta, cuando se ha entregado durante años, deja de ser un regalo navideño para convertirse en un elemento de la relación laboral.

Un beneficio en especie que cotiza como salario

Otro punto que suele generar sorpresa es el tratamiento que tiene la cesta de Navidad frente a la Seguridad Social. El abogado aclara que se trata de una retribución en especie. Y esto, a efectos prácticos, implica que cotiza igual que el salario. Aunque muchos trabajadores lo vean como un obsequio, desde el punto de vista jurídico tiene la categoría de remuneración.

Esto también refuerza la idea de que, con los años, la cesta de Navidad se consolida como parte del paquete retributivo que tiene el empleado. Y si forma parte de ese conjunto, suprimirla unilateralmente no encaja con lo que marca la ley. No basta con decidir que este año no toca. Haría falta justificarlo formalmente y seguir los cauces adecuados para modificar condiciones laborales.

Las empresas que alegan dificultades económicas suelen plantear este asunto cada Navidad. Algunas optan por reducir el contenido de la cesta y otras directamente renuncian a entregarla. Sin embargo, el abogado insiste en que, cuando existe continuidad, la ley es clara. Puede haber debates éticos, decisiones internas o estrategias de recorte de costes, pero si el beneficio se ha consolidado con el paso del tiempo, retirarlo sin más no es una opción válida.

Qué supone realmente para trabajador y empresa

Para el trabajador, conocer esta información sobre la cesta de Navidad es importante porque aclara un terreno donde históricamente (o cada año) ha habido dudas. Muchos no saben si tienen derecho o si la empresa puede eliminar la cesta sin previo aviso. La respuesta depende de los años que se lleve entregando. Para la empresa, en cambio, supone una llamada a la prudencia. Introducir beneficios que parecen inocuos puede convertirse, con el tiempo, en una obligación legal.

En cualquier caso, el abogado recomienda siempre revisar la trayectoria de la empresa, si existe entrega continuada, y evaluar cada caso concreto. Lo que empieza como un gesto navideño puede acabar formando parte del salario habitual. Y ahí es donde este aviso adquiere toda su fuerza, porque sorprenderá a más de un empleador que pensaba que la cesta era simplemente una tradición sin consecuencias.