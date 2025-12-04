La llegada del mes de diciembre trae consigo uno de los momentos más esperados por miles de trabajadores en España: las tradicionales cestas de Navidad. Entre todas las que se reparten cada año, pocas generan tanta expectación como la de Inditex, el gigante textil fundado por Amancio Ortega y presidido actualmente por su hija, Marta Ortega. No es extraño que la de esta compañía se convierta en un fenómeno viral, ya que su valor suele superar los 200 euros y su interior está lleno de productos gourmet, detalles personalizados y alguna que otra sorpresa que todos los años da de qué hablar.

n redes sociales, especialmente en TikTok, se ha convertido en tradición que los empleados compartan el esperado «unboxing» de la cesta. Una de las primeras en mostrarla este 2025 ha sido una trabajadora con 21 años de trayectoria en la empresa. Su vídeo acumula miles de visualizaciones, y lo cierto es que no faltan los comentarios de sorpresa, envidia o admiración por la generosidad de la compañía. Desde el primer momento, el contenido de la caja ha captado la atención de los usuarios: el detalle inicial es un adorable adorno navideño para el árbol, un ratón vestido con jersey invernal y peto, que se ha convertido ya en un símbolo informal de estas cestas.

Marta Ortega en una reunión de Inditex. (Foto: Gtres)

Junto al peluche, los empleados encuentran una pequeña caja conmemorativa del 50 aniversario de Zara, que incluye una tableta de chocolate con nueces y una carta firmada por Marta Ortega. El mensaje, breve pero emotivo, sirve como agradecimiento al compromiso de la plantilla durante todo el año. Muchos trabajadores no dudaron en mostrar la nota frente a la cámara, celebrando lo que consideran un gesto cercano y cuidado por parte de la directiva.

A medida que se abre el resto de la cesta, la variedad de productos sorprende incluso a quienes ya están acostumbrados a recibirla cada temporada. Presentada en una caja con un elegante estampado de rayas rojas y blancas, con el mensaje Best Wishes, la cesta incluye una amplia selección de alimentos gourmet: una botella de champán, vino tinto de Marqués de Riscal, vino blanco verdejo, aceite de oliva virgen extra ecológico, quesos semicurados, chorizo y salchichón ibérico de bellota. También figuran conservas de calidad como sardinas, mejillones en escabeche, portobello al ajillo y un bote de setas variadas.

Entre los productos más comentados de este año vuelven a estar las moscovitas -un clásico que Inditex nunca omite-, los polvorones y los turrones artesanales de la marca Picó, en sus variedades blando, duro y chocolate. A estos dulces se suman galletas de nata, nueces, una tableta de chocolate con nueces y los exclusivos bombones de pistacho del restaurante Retiro da Costiña, con dos Estrellas Michelin. No falta tampoco el hummus, una de las novedades más celebradas, elaborado por la empresa gallega Calabizo.

Y, cómo no, uno de los elementos que ya se ha vuelto icónico: el famoso pollo en lata de Galo Celta, un producto que el pasado año generó enorme curiosidad en redes sociales y que vuelve como parte imprescindible del lote. La cesta se completa con un mantel navideño presentado como saco, una pieza pensada para que los trabajadores puedan decorar sus mesas durante las celebraciones festivas. Un detalle más que refuerza el cuidado estético y funcional de esta edición, marcada por el aniversario del grupo.