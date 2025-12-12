Fact checked

La huelga médica que este diciembre ha recorrido todo el país ha entrado en una fase de máxima tensión tras los cuatro días de paros y movilizaciones en hospitales y centros sanitarios. Los principales sindicatos del sector sanitario han elevado su conflicto directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante una carta en la que denuncian «irresponsabilidad» y «desinterés» en la negociación por parte del Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García.

La ministra de Sanidad convocó este jueves a una reunión urgente a los sindicatos convocantes de la huelga —la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA)— con el objetivo de plantear nuevas medidas dentro del borrador del Estatuto Marco y explorar posibles acuerdos. Sin embargo, según fuentes sindicales, el encuentro volvió a frustrarse porque el Ministerio mantuvo cerrado el punto que consideran esencial: la creación de un estatuto específico para el colectivo médico.

Aunque la ministra citó a las organizaciones para una nueva reunión el próximo 17 de diciembre, voces sindicales sostienen que la estrategia del Ministerio de atribuir el colapso sanitario y el impacto de la huelga a las comunidades autónomas —gobernadas en su mayoría por partidos distintos al del Gobierno central— ha sido un enfoque «erróneo», ya que los pacientes conocen que esta huelga es estatal.

Durante estos cuatro días de huelga, convocada como parte de la respuesta de los profesionales al proceso de reforma del Estatuto Marco —la norma que regula las condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud (SNS)— se han intensificado tanto las protestas como las críticas cruzadas entre sindicatos y el propio Ministerio.

Los sindicatos advierten de que lo que se ha presentado en los borradores de Estatuto Marco «no se ajusta a la realidad» de los acuerdos previos o de las mejoras negociadas, y reclaman una participación más amplia de otras carteras ministeriales si hace falta en la negociación, para abordar aspectos que afectan a las condiciones laborales de los sanitarios en su conjunto.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido públicamente que el borrador del Estatuto Marco incorpora mejoras —por ejemplo en la regulación de guardias y en la estabilidad mediante ofertas públicas de empleo periódicas— y ha advertido que no se puede excluir a otros colectivos sanitarios del marco general.

No obstante, estas explicaciones no han calmado las tensiones. En algunas comunidades como Andalucía, representantes sindicales han señalado que la propuesta del Ministerio «perpetúa» problemas estructurales como la desigualdad en jornadas, la falta de diferenciación profesional o la precariedad, retos que, según ellos, requieren soluciones claras y específicas.

A medida que continúa la huelga y se acerca el calendario de paros indefinidos convocados desde enero —con nuevos actores sindicales como CCOO, UGT o CSIF—, tanto los sindicatos como el Gobierno central mantienen posiciones muy alejadas en cuestiones clave del Estatuto Marco. La convocatoria general de paros y las cartas dirigidas a Sánchez reflejan la profundidad del conflicto, que tiene consecuencias inmediatas sobre la prestación sanitaria y abre interrogantes sobre cómo se articulará una salida negociada en las próximas semanas, ante la negativa de Mónica García a llegar a un acuerdo con toda la profesión médica en contra y tres huelgas generales de médicos, algo inédito en nuestro país.