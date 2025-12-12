Fact checked

En una jornada marcada por la tensión creciente entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones médicas de España en plena huelga nacional, Mónica García volvió a cargar de ironía sus respuestas al asegurar que la elaboración de un estatuto propio para los médicos no está en sus «competencias». El problema no es tanto competencial, que también, sino de voluntad de acuerdo y consenso. Este jueves ha mantenido un encuentro con los sindicatos y los ha emplazado a una nueva reunión el próximo 17 de diciembre, pero en el ambiente político y profesional late una sensación clara: Sanidad no tiene intención de ceder terreno.

Para los representantes médicos, esta nueva apelación a la «falta de competencias» no es más que la última excusa de una ministra que, lejos de buscar diálogo real, parece cómoda en la confrontación y en el ruido que la acompaña, un escenario que algunos interpretan como una estrategia para reforzar su proyección pública más que para resolver el conflicto de fondo.

El Ministerio de Sanidad ha reiterado este jueves su voluntad de diálogo y de atender todas las demandas de los médicos «dentro de sus competencias», por lo que no contempla la creación de un estatuto propio para este colectivo, ya que ello fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales.

Fuentes de Sanidad han subrayado la imposibilidad de incluir en la negociación materias que son de competencia autonómica y que invalidarían el texto por inconstitucional.

Según estas fuentes, Sanidad ha convocado para el próximo lunes 15 a los sindicatos del ámbito de negociación, órgano habilitado para el diálogo social, con el ánimo de llegar a un acuerdo positivo para todos los profesionales sanitarios.

La reunión de este jueves ha sido la cuarta entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga y en ella, según fuentes ministeriales, se ha vuelto a trasladar la disposición de un diálogo permanente y la mejora del sistema sanitario público, pero sin estatuto propio.

Desde el comité de huelga, han valorado el elevado seguimiento en la tercera jornada de paros a nivel nacional y la unión de la profesión contra del borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

En un comunicado, la CESM ha informado de que ambas partes se han comprometido a seguir negociando de manera más específica sobre seis puntos clave, «que pasan por un estatuto y un ámbito de negociación propia, una clasificación profesional adecuada y la jornada laboral».

Además, entre esos seis puntos clave a negociar se encuentra, según el comité de huelga, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad.

El conflicto sigue abierto

Más allá de esta agenda, el comité de huelga ha reconocido que hoy no se ha adquirido ningún compromiso adicional, por lo que el conflicto sigue abierto y continúan las movilizaciones.

Ambas organizaciones sindicales han incidido en que las reivindicaciones siguen intactas, si bien han valorado que se haya desbloqueado una negociación «que parecía estancada tras el último encuentro».

Por su parte, desde el Ministerio se han repasado acuerdos alcanzados en reuniones previas como la implantación, por parte de los servicios de salud de las comunidades, de nuevos modelos de turnos y guardias que permitan una planificación más racional de los recursos humanos y faciliten la conciliación.

¿Quién podría legalmente impulsar un estatuto propio para los médicos?

Aunque el Ministerio de Sanidad afirma que no es su competencia elaborar una normativa exclusiva para médicos fuera del Estatuto Marco, no significa que sea imposible desde el punto de vista jurídico, sino que requiere una vía legislativa diferente, fuera del actual proceso de negociación del Estatuto Marco:

El Congreso de los Diputados y las Cortes Generales

Un estatuto profesional específico para médicos podría desarrollarse si una o varias fuerzas políticas presentan una iniciativa legislativa para crear una ley propia. El Parlamento tiene la potestad de proponer, debatir y aprobar leyes que regulen condiciones de trabajo de colectivos profesionales, siempre que no infrinjan el marco constitucional y estatutario del empleo público.

Proposición de Ley o Iniciativa Legislativa Popular (ILP)

Tal norma podría ser impulsada mediante una Proposición de Ley presentada por grupos parlamentarios, o incluso mediante Iniciativa Legislativa Popular, que recoge firmas y permite que la ciudadanía promueva la tramitación de una ley ante el Congreso. En estas vías, la normativa resultante tendría fuerza legal si obtiene los apoyos suficientes en el Parlamento.

Revisión del marco estatutario por acuerdo político amplio

Otra posibilidad es la reforma más profunda del propio Estatuto Marco mediante acuerdos amplios entre partidos políticos y comunidades autónomas, de modo que se reconozcan las particularidades del colectivo médico sin crear una norma independiente.