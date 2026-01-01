Salud mental: confirman el vínculo entre cannabis y esquizofrenia

Fact checked

La relación entre el cannabis y la salud mental, sobre todo cuando se trata de la esquizofrenia, es un tema controvertido. Mientras muchos defienden la sustancia por sus efectos calmantes (sobre todo en foros de internet), los expertos en salud mental advierten de los riesgos que entraña su consumo, con especial hincapié en la vulnerabilidad de los jóvenes. Cada vez hay más estudios que analizan este fenómeno y dan fe de la relación entre el uso de cannabis y el riesgo aumentado de desarrollar varias enfermedades mentales, como la esquizofrenia.

Detrás de la sensación de colocón que se asocia con el consumo de cannabis, muchos usuarios de la sustancia han informado de haber padecido episodios de paranoia o alucinaciones. Este tipo de efectos tienen que ver con su ingrediente activo, el THC (tetrahidrocannabinol). El THC se une a los receptores del cerebro y desencadena una serie de reacciones en las células nerviosas. Normalmente, estos efectos se disipan en unas horas pero, en otros casos, pueden prolongarse en el tiempo, provocando lo que se conoce como «psicosis inducida por cannabis».

Si hablamos de individuos de alto riesgo, el cannabis puede alterar el desarrollo del cerebro y provocar esquizofrenia, una enfermedad mental grave que se caracteriza por síntomas como alucinaciones, ideas delirantes y pensamientos y comportamientos desorganizados.

Expertos estadounidenses de la Universidad de Yale han repasado las evidencias científicas sobre esta cuestión y han recordado en un reciente artículo que, sobre una población de 18.000 individuos, un estudio documentó que cuando se presenta psicosis inducida por cannabis, el 50 % de los sujetos desarrollan esquizofrenia en el futuro. Otros trabajos posteriores confirman que el consumo regular llega a cuadruplicar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Además, analizaron los datos de su propio programa para el tratamiento precoz de la psicosis (STEP) en Yale y llegaron a la conclusión de que el 75 % de los pacientes con esquizofrenia habían consumido cannabis.

Mito y realidad

A partir de estos trabajos de investigación, los expertos proponen desterrar el mito de que el cannabis proporciona alivio para el malestar que provocan los síntomas de la esquizofrenia. Es una opinión que se suele etiquetar con la expresión «hipótesis de la automedicación», y que, a la luz de la evidencia científica, es totalmente errónea.

El hecho, subrayan, es que el cannabis contiene tanto THC como cannabidiol (CBD). El segundo principio activo sí es conocido por su efecto calmante. «No obstante, es imposible consumir CBD sin THC cuando se emplean en su forma natural», advierten.

En lo que llaman un giro de guion, se ha observado que, en los sujetos que viven con esquizofrenia, la calma inicial asociada al consumo de marihuana da paso rápidamente a un empeoramiento de los síntomas psicóticos, como las alucinaciones y la paranoia.

De acuerdo con la ciencia, no hay pruebas de que el cannabis alivie los síntomas de la esquizofrenia. De hecho, su consumo habitual empeora esta condición y otras alteraciones de la salud mental. El mayor factor de riesgo para la psicosis inducida por cannabis y la esquizofrenia son los antecedentes familiares, lo que indica que la predisposición genética es clave. Para quienes tienen este tipo de historia familiar, el consumo de cannabis es una “lotería de alto riesgo”.

Incluso si no se tiene constancia de antecedentes familiares, se recomienda esperar a haber cumplido los 25 años, ya que el desarrollo del cerebro se prolonga hasta los primeros años de la vida adulta.