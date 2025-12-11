Fact checked

La huelga de médicos convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) afronta este tercer día de paros con cifras de seguimiento muy altas, actos de protesta en múltiples ciudades y una reunión urgente entre sindicatos y la ministra de Sanidad, Mónica García, en un intento de desbloquear el conflicto antes de las dos últimas jornadas del calendario sindical.

Los paros, que comenzaron el 9 de diciembre y se extenderán hasta el 12 de diciembre, buscan la retirada o mejora del borrador del nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud que el colectivo considera inadecuado y ofensivo para la profesión médica. Las cifras de seguimiento son dispares pero elevadas en muchos territorios: Andalucía ronda el 90% de apoyo entre los facultativos, Baleares supera el 80%, mientras otras autonomías rozan el 60-70% entre hospitales y atención primaria.

En Baleares, por ejemplo, los sindicatos han convocado concentraciones frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Palma y otros actos simultáneos en Menorca e Ibiza, reforzando la presión territorial sobre el Ministerio de Sanidad.

Impacto real en la atención sanitaria

Los efectos de la huelga ya se sienten en la práctica asistencial. En el Hospital Can Misses (Ibiza) se han cancelado 28 operaciones, 149 consultas hospitalarias, 54 pruebas radiológicas, 24 pruebas diagnósticas y más de 600 consultas de atención primaria, mientras sólo se mantienen las intervenciones urgentes. El sindicato local Simebal ha señalado que este impacto es reflejo del apoyo masivo de profesionales a la protesta.

Reunión clave hoy con Mónica García

Ante el seguimiento significativo y la continuidad de los paros, el Ministerio de Sanidad —liderado por Mónica García— ha convocado a CESM y SMA para una nueva reunión en plena huelga. El encuentro, previsto para este jueves por la mañana en Madrid, llega tras varias sesiones de diálogo que no han conseguido acercar posiciones entre el Gobierno y los representantes sindicales.

Los sindicatos esperan que esta reunión sirva para que el Ministerio «recapacite» y atienda las demandas centrales del colectivo médico.

Un estatuto profesional propio

Mejor regulación de la jornada laboral y guardias, incluyendo que las guardias cuenten como tiempo efectivo de trabajo, son algunas de las demandas. Un ámbito de negociación más representativo para los médicos frente al texto del Estatuto Marco que los equipara a otros colectivos sanitarios.

Aunque las organizaciones sindicales confían en que el diálogo pueda reabrir vías de consenso, también han subrayado que el calendario de movilizaciones se mantiene intacto y que la huelga continuará según lo previsto hasta el viernes.

Críticas cruzadas y contexto político

La tensión política se ha intensificado en paralelo a la huelga. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a García de estar «sumida en una huelga histórica» por dedicar más tiempo al sindicalismo que «a la profesión médica», y ha criticado las cancelaciones de miles de consultas y pruebas como consecuencia de los paros.

Por su parte, representantes sanitarios de comunidades como Andalucía han señalado que la falta de soluciones en el diálogo con el Ministerio puede provocar «daños al sistema sanitario» si el conflicto se prolonga, responsabilizando directamente a la gestión del borrador del Estatuto Marco.

Ambiente de protesta en las calles

En ciudades como, León o Málaga, con cerca de un millar de facultativos han salido a manifestarse enérgicamente contra las condiciones laborales que consideran «abusivas», clamando por la dignificación de su profesión.

En Cataluña, cientos de médicos también han vuelto a tomar las calles bajo consignas contra el nuevo Estatuto y para reclamar atención médica segura, denunciando que se les está haciendo atender pacientes superando todos los límites razonables de carga laboral.

Balance del tercer día

Cuando se cumple la tercera jornada de huelga sanitaria, el impacto organizativo y simbólico del paro es claro. Con miles de cancelaciones de citas y pruebas, presencia masiva en concentraciones y un nuevo intento de negociación directa con el Ministerio, la situación sigue siendo tensa y muy dinámica. Tanto los sindicatos como el Gobierno parecen conscientes de que el desenlace de esta semana puede marcar el futuro de la relación laboral y profesional entre el sistema sanitario público y sus médicos.

El desenlace de la reunión de hoy con Mónica García será observado con atención por todo el sector, ya que podría influir no sólo en la continuación de la huelga en enero, sino también en la confianza de los profesionales hacia la negociación colectiva y el papel del Ministerio en un momento crítico para la sanidad pública española.