Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

A pesar de un año marcado por recortes presupuestarios y la reducción de los equipos de investigación en buena parte de los países occidentales, sobre todo en EE.UU, la ciencia ha dejado algunos logros notables este 2025. Los avances en la medicina transformaron la manera en que entendemos la salud humana y, en algunos casos, cambiaron la forma en que se brinda atención médica actualmente, como informa National Geographic.

1. Terapia génica para la epilepsia resistente a los fármacos. La epilepsia focal afecta a millones de personas en todo el mundo, y la resistencia a los medicamentos deja a muchos pacientes sin opciones más allá de la cirugía, una intervención invasiva y a menudo arriesgada. Este año, investigadores del University College de Londres han informado de un avance importante: una terapia génica dirigida que administra el gen crucial LGI1 directamente a las regiones cerebrales disfuncionales mediante un vector de virus adenoasociado (VAA). La proteína LGI1 regula la señalización eléctrica entre neuronas.

En algunas formas de epilepsia focal, esta proteína es deficiente o disfuncional, lo que permite una actividad eléctrica descontrolada que desencadena convulsiones. La restauración del gen restaura la proteína y, en modelos preclínicos, estabiliza la actividad neuronal en su origen. Este enfoque representa un cambio del manejo de los síntomas a la intervención en la causa raíz. Si bien aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, la terapia tiene el potencial de convertirse en un tratamiento único para una afección debilitante que se ha resistido durante mucho tiempo a los medicamentos tradicionales.

2. La vacuna eficaz para la malaria, más cerca. La malaria sigue siendo una de las enfermedades parasitarias más mortales del mundo, y la resistencia a los medicamentos supone una amenaza creciente. A principios de año, investigadores estadounidenses del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los NIH identificaron una nueva clase de anticuerpos antimaláricos en sangre humana que atacan al Plasmodium falciparum —el parásito responsable de la mayoría de los casos graves de malaria— de una forma nunca vista. Esta clase de anticuerpos se une a una estructura interna más estable que el parásito tiene dificultades para modificar.

Mejor aún, los anticuerpos mostraron una potencia excepcional en concentraciones extremadamente bajas. Este descubrimiento abre una nueva vía para el desarrollo de vacunas. En lugar de llevar a cabo mejoras graduales, los científicos ahora pueden diseñar vacunas diseñadas específicamente para desencadenar esta potente respuesta inmunitaria. Dado que P. falciparum causa cientos de miles de muertes al año, este avance podría ser la clave para una vacuna contra la malaria verdaderamente amplia y duradera.

3. Dieta y cáncer. Una dieta muy rica en grasas podría facilitar la propagación del cáncer por el cuerpo. Investigaciones recientes sobre el cáncer han descubierto un vínculo sorprendente: moléculas especiales que ayudan a la coagulación de la sangre también parecen desempeñar un papel clave en la propagación del cáncer. Este descubrimiento, realizado por el Dr. Héctor Peinados y su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), podría ayudar a los científicos a descubrir nuevas formas de tratar y controlar el cáncer, al comprender no solo cómo crecen los tumores, sino también cómo nuestra alimentación puede influir en su propagación.

4. Grandes avances en la medicina regenerativa. El viejo sueño de ciencia ficción de regenerar o hacer crecer partes del cuerpo humano está cada vez más cerca de hacerse realidad. Los científicos de la Universidad Northeastern (Boston, EE,UU) que estudian cómo las salamandras amputadas regeneran sus extremidades identificaron una enzima que regula con precisión los niveles de ácido retinoico, una molécula esencial para la regeneración, como ha publicado ‘Nature Communications’. También han descubierto un gen que controla el tamaño y el desarrollo del apéndice.

Dado que los humanos comparten los mismos componentes moleculares, los hallazgos ofrecen un modelo aproximado que algún día podría guiar la regeneración de las extremidades en personas que se recuperan de lesiones traumáticas. En el campo de la medicina regenerativa, también este año la revista ‘Nature’ se hacía eco de un estudio en el que un grupo de investigadores alemanes han desarrollado el primer parche implantable que fortalece la pared cardíaca en monos. Se indujo a células madre cultivadas en laboratorio a convertirse en músculo cardíaco y tejido conectivo antes de implantarlas e integrarlas en el corazón. Esta tecnología es un enfoque pionero pero prometedor para personas con insuficiencia cardíaca.

5. La medicina a medida. La medicina hiperpersonalizada permite adaptar los tratamientos a la genética, el estilo de vida y el entorno del paciente. Las pruebas de laboratorio, como el análisis genético, ayudan a los médicos a recetar medicamentos que minimizan los efectos secundarios y mejoran su eficacia. Avances como CRISPR, una tecnología precisa de edición genética, permiten realizar modificaciones específicas del ADN para corregir trastornos genéticos este año ha dado muchos frutos. Así, por ejemplo, en un paso hacia un uso más amplio de la edición de genes, un tratamiento que utiliza CRISPR redujo con éxito los niveles altos de colesterol en un pequeño número de personas.

En un ensayo realizado por la empresa suiza de biotecnología CRISPR Therapeutics, 15 participantes recibieron una infusión única destinada a desactivar un gen del hígado denominado ANGPTL3. Aunque es poco frecuente, algunas personas nacen con una mutación en este gen que protege contra las cardiopatías sin consecuencias adversas aparentes. La dosis más alta probada en el ensayo redujo tanto el colesterol LDL «malo» como los triglicéridos en una media del 50% en las dos semanas siguientes al tratamiento. Los efectos duraron al menos 60 días, la duración del ensayo. Los resultados se han publicado en ‘The New England Journal of Medicine’.

6. Hito en xenotrasplantes. La ciencia de los xenotrasplantes asiste a una gran revolución Un importante estudio publicado en el Journal of Hepatology ha informado este año del primer xenotrasplante hepático auxiliar del mundo de un cerdo genéticamente modificado a un receptor humano vivo. El paciente sobrevivió 171 días –38 con el injerto de cerdo, que hubo que retirar–, lo que demuestra que los hígados porcinos modificados genéticamente pueden contribuir a funciones metabólicas y sintéticas clave en humanos, a la vez que pone de relieve las complicaciones que actualmente limitan los resultados a largo plazo.

El hígado de cerdo, con seis genes editados, comenzó a funcionar en 2 horas sin inducir rechazo durante los 10 días siguientes (a costa de un régimen inmunosupresor intensivo de ocho fármacos). Demostró una función sintética y una adaptación hemodinámica aceptables, pero una reserva funcional limitada, como lo indican los niveles persistentemente altos de bilirrubina.

7. La revolución del tratamiento de la obesidad. Medicamentos emergentes, como la semaglutida y la tirzepatida, no solo mejoran la pérdida de peso, sino que también ofrecen beneficios adicionales para el control metabólico y la salud cardiovascular. Sin embargo, su elevado coste y la falta de financiación pública dificultan su accesibilidad. A medida que avanzamos, será crucial equilibrar la innovación científica con políticas sanitarias que garanticen que más personas puedan beneficiarse de estos tratamientos, ha recordado este año el Hospital Clínic de Barcelona.

8. Nuevos hallazgos en la Enfermedad de Alzheimer. Investigadores del Brigham and Women ‘s Hospital, miembro fundador del sistema de atención médica Mass General Brigham, descubrió que un episodio de herpes zóster se asocia con un riesgo a largo plazo de deterioro cognitivo subjetivo aproximadamente un 20% mayor. Los hallazgos del estudio brindan respaldo adicional para recibir la vacuna contra el herpes zóster para reducir el riesgo de desarrollarlo, según los investigadores. Sus resultados se han publicado en ‘Alzheimer’s Research & Therapy’.

9. IA en ciencia y salud. La medicina está experimentando una evolución histórica gracias a la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA). Basta solo un ejemplo. Este año un

En un estudio de ‘Nature’ se ha recogido un modelo de IA generativa que utiliza registros médicos a gran escala para estimar cómo podría cambiar la salud humana con el tiempo. Puede pronosticar el riesgo y la cronología de más de 1.000 enfermedades, así como predecir los resultados de salud con más de una década de antelación.

Este nuevo modelo de IA generativa se diseñó a medida utilizando conceptos algorítmicos similares a los empleados en los modelos de lenguaje extenso (LLM). Se entrenó con datos anónimos de pacientes de 400.000 participantes del Biobanco del Reino Unido . Los investigadores también probaron con éxito el modelo utilizando datos de 1,9 millones de pacientes del Registro Nacional de Pacientes de Dinamarca. Este enfoque es una de las demostraciones más completas hasta la fecha de cómo la IA generativa puede modelar la progresión de enfermedades humanas a escala y se probó con datos de dos sistemas de salud completamente independientes.