La tercera jornada de la huelga médica nacional continúa con un alto impacto asistencial y movilizaciones en toda España. Tras dos días de paros masivos y miles de consultas canceladas, el Ministerio de Sanidad y los principales sindicatos médicos han reactivado las negociaciones con un encuentro descafeinado -pero eso sí, urgente-, puesto que poco se ha avanzado salvo fijar una nueva reunión para el próximo 17 de diciembre, con el objetivo de acercar posturas sobre el controvertido borrador del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, como ha calificado el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro, el borrador, este «es un bodrio» que Mónica García tendrá que modificar de manera inmediata.

El encuentro de este jueves entre la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y representantes del Ministerio supone el paso más significativo hasta la fecha en un conflicto que comenzó la tercera huelga el 9 de diciembre y que se extenderá hasta el 12, afectando a hospitales y centros de salud en todo el país.

Tras la reunión, ambas partes se han comprometido en continuar negociando sobre los seis puntos clave que sustentan las reivindicaciones sindicales: estatuto y ámbito de negociación propios, clasificación profesional, jornada laboral médica, reconocimiento de la Medicina como profesión de riesgo, movilidad forzosa y exclusividad. La próxima reunión del 17 de diciembre será crucial para avanzar en estos asuntos.

El impacto de la huelga ya se refleja en la práctica asistencial, con miles de citas, pruebas y cirugías programadas canceladas, especialmente en Andalucía, Cataluña y Baleares. Los sindicatos destacan que el seguimiento del paro sigue siendo alto y que las medidas buscan garantizar la dignidad profesional y la calidad asistencial a largo plazo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la necesidad de que “el estatuto médico debe caber dentro del Estatuto general del SNS”, mientras que la oposición, especialmente el PP, criticó la gestión del Gobierno y anunció la reprobación de García en el Senado por su papel en el conflicto.

Pacientes y familias también han sentido el impacto de los paros, y organizaciones de usuarios han pedido soluciones rápidas para evitar que se deterioren los servicios sanitarios, sobre todo en un contexto de alta incidencia de gripe estacional y otras presiones sobre el sistema de salud.

La huelga médica y la reactivación de la negociación muestran un pulso decisivo entre los profesionales sanitarios y el Ministerio, y la reunión de la próxima semana será determinante para decidir si se logra un acuerdo o si las movilizaciones continuarán en el próximo año.

Soluciones claras

El comité de huelga, encabezado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y apoyado por otros sindicatos autonómicos, ha exigido soluciones claras y la retirada de aspectos del texto que consideran perjudiciales para la profesión médica. La huelga, que ha vaciado salas de espera en varias regiones, refleja el profundo malestar acumulado entre los facultativos.

A pesar de la convocatoria al diálogo, desde los sindicatos se critica la actitud pasiva e insuficiente de Mónica García ante un conflicto que ya dura meses. Los profesionales sanitarios llevan meses movilizándose, y este jueves han insistido en que su convenio colectivo y sus condiciones laborales no pueden ser absorbidos por un Estatuto Marco generalista que, según ellos, nivela hacia abajo aspectos esenciales como la jornada laboral, las guardias o la carrera profesional.

Los sindicatos denuncian que, frente a sus demandas —como un estatuto propio o cláusulas claras sobre guardias voluntarias y jubilación—, el ministerio ha ofrecido propuestas que no resuelven los problemas estructurales ni atienden a la singularidad de la profesión médica. Esta percepción de incapacidad de diálogo ha sido subrayada incluso por portavoces autonómicos de sanidad, que lamentan la falta de respuesta clara por parte del Gobierno.

Tres huelgas generales

Este conflicto no es un episodio aislado, sino parte de una serie de tres huelgas médicas en los últimos meses, convocadas por el rechazo al Estatuto Marco y la sensación de que la sanidad pública no recibe las reformas que necesita. La huelga actual, que empezó el 9 de diciembre, es la más prolongada y masiva, con paros y protestas en casi todas las comunidades autónomas, desde Cataluña hasta Andalucía y Aragón, entre otras.

Los profesionales exigen, entre otras cosas, una mayor protección frente a cargas laborales excesivas, guardias bien remuneradas y una regulación que reconozca su responsabilidad y formación específica. Las cancelaciones de operaciones y citas no urgentes y la protesta generalizada reflejan la fractura entre la plantilla médica y el ministerio.

Seis ministros de Sanidad en siete años

La crisis actual se sitúa en un contexto más amplio de inestabilidad al frente del Ministerio de Sanidad en España. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, se han sucedido seis titulares de esta cartera, incluida la actual ministra Mónica García, una rotación que muchos analistas consideran un reflejo de la falta de continuidad de políticas sanitarias claras.

Esta rotación —con figuras como Carmen Montón, María Luisa Carcedo, Salvador Illa, Carolina Darias, José Manuel Miñones y ahora García— ha alimentado la percepción de que la sanidad pública carece de dirección estable, algo que los sindicatos denuncian como parte de los problemas estructurales que han llevado a la actual movilización.

Un texto que ha unido a toda la profesión médica

Lejos de dividir, el proyecto de Estatuto Marco ha unido a gran parte de la profesión médica en un frente común. Las distintas organizaciones —desde sindicatos nacionales hasta grupos autonómicos como Metges de Catalunya o el Sindicato Médico de La Rioja— han coincidido en que las propuestas actuales son insuficientes y que es necesaria una regulación que responda a las peculiaridades de los médicos y facultativos.

Las manifestaciones, concentraciones y mensajes de protesta se han sucedido en numerosas ciudades, con lemas que critican la explotación laboral, las guardias excesivas y la falta de reconocimiento profesional. Más allá de reivindicaciones concretas, el movimiento ha puesto de manifiesto una unidad inédita del colectivo en torno a una demanda de dignidad profesional y capacidad de decisión sobre su marco laboral.

Reprobación del PP en el Senado

El Pleno del Senado aprobará la próxima semana una iniciativa del PP para reprobar a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su gestión con el Estatuto Marco, que ha provocado una huelga estatal de médicos, por su labor al frente del departamento de Sanidad y por «su utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

Según ha denunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una nota de prensa distribuida por los populares, el Pleno del Senado reprobará a Mónica García por «su falta de diálogo, que ha dinamitado cualquier posibilidad de negociación y por su poca sensibilidad, su falta de respeto y desprecio absoluto hacia los profesionales sanitarios».

Será la sexta ministra reprobada por la mayoría absoluta del PP en el Senado durante esta legislatura, ya que antes lo habían sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Justicia, Félix Bolaños, y el de Exteriores, José Manuel Albares.