El METEOCAT pide precaución porque hoy va a ser un día «de dos caras»: lo que llega a Cataluña

Llega a Cataluña un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, Meteocat pide precaución por lo que pasará a partir de ahora. Las dos caras de un fenómeno poco común que afectará de lleno a esta parte del territorio en el que podremos empezar a tener en consideración. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en unas jornadas en las que el tiempo cobra protagonismo.

Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los detalles que, sin duda alguna, acabará llegando a una velocidad que quizás no esperaríamos. Es hora de saber lo que tenemos en estos días en los que el tiempo acabará llegando a una velocidad que puede acabar siendo, lo que nos afectará de lleno en estos días en los que la inestabilidad cobrará protagonismo. Es hora de saber qué puede pasar en un norte del país que parece que vivirá estos días con dos caras de una misma moneda, un otoño o casi invierno de lo más atípico. Meteocat no duda en lanzar esta advertencia.

Pide precaución Meteocat por lo que va a pasar hoy

Los expertos del tiempo no dudan en lanzar una serie de advertencias ante lo que puede pasar en estos días. Tenemos por delante una serie de detalles que, sin duda alguna, se convertirán en los peores enemigos de unos elementos que pueden acabar siendo claves.

Estaremos muy pendientes de un giro importante de guion que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que el tiempo puede acabar haciendo que cambiemos de planes de una manera muy diferente.

Los expertos de Meteocat no dudan en aprovechar al máximo cada uno de los detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un giro importante en el guion de lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no esperaríamos.

En algunas zonas de Cataluña el ambiente ha sido de lo más primaveral, en especial si vemos las temperaturas que se han enfilado hasta los casi 20º. En un mes de diciembre en el que vamos a tener que afrontar todo tipo de cambios importantes.

Lo que llega a Cataluña no es normal

Cataluña se prepara para afrontar un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una manera muy diferente. Estaremos pendientes de un cambio que coincide con un fin de semana en el que debemos prepararnos para lo peor en todos los sentidos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En el Pirineo, poco nuboso; en el resto, intervalos nubosos, predominando las nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles en puntos del litoral al final del día. Brumas y bancos de niebla matinales en depresiones, sin descartar que sean localmente persistentes en el sur de la depresión Central. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso o sin cambios, con heladas en el Pirineo, débiles en zonas colindantes. Viento flojo de dirección variable, predominando en el litoral la componente este con intervalos de moderado». Las alertas estarán activadas: «Bancos de niebla en el sur de la depresión Central, sin descartar que sean localmente persistentes».

Para España el cambio puede ser significativo: «Se mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte del país debido a la influencia de la borrasca Emilia situada al suroeste de la Península. Así predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, archipiélagos y ciudades autónomas, con una tendencia a abrirse claros en Canarias y suroeste peninsular y a nublarse en el nordeste. En el resto predominio de cielos poco nubosos y con intervalos de nubosidad baja matinal. Con incertidumbre en función de la evolución de la borrasca, se prevén precipitaciones en ambos archipiélagos, Estrecho, Alborán y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, pudiendo acabar afectando de forma ocasional a otras regiones de la mitad sureste. Es probable que sean fuertes y persistentes, yendo con tormentas y posible granizo ocasional, en la mitad sur de la fachada oriental peninsular, oeste de Alborán y norte de las islas Canarias montañosas, donde son probables en forma de nieve por encima de 2000 metros. Probables bancos de niebla matinales en interiores de Galicia, del centro norte peninsular y del tercio oriental, donde podrán ser localmente persistentes. Temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico, Canarias y Melilla y en general con pocos cambios en el resto predominando los descensos. Mínimas en aumentos en Canarias y entorno de la Ibérica sur, con descensos en el cuadrante noroeste y en general pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y también localmente en la meseta Norte».