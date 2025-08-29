Alcaraz tranquiliza tras un amago de lesión: «Pedí tiempo médico por precaución, pero no me preocupa»

Caminaba Alcaraz por otro monólogo suyo en la Arthur Ashe cuando su rodilla entró en escena. Carlitos sintió molestias a la hora de sacar, cuando aterrizaba en la pista después del salto. Tuvo que jugar dos juegos hasta que el médico le atendió. Un impasse que aprovechado por Darderi para quebrar su saque e igualar el partido. «Parece el bíceps femoral, te recomiendo un vendaje», aconsejaba el sanitario. «No, sólo masaje», respondía Carlitos.

Ya con el partido terminado y las alarmas encendidas, Alcaraz las apagó de inmediato. «Me siento bien. Solo por precaución, pedí ir al fisioterapeuta cuando me rompió el servicio en el último punto. Sentí algo en la rodilla que no funcionaba bien. Después de cinco o seis puntos se me pasó el dolor. Pedí ir al fisioterapeuta solo para que me cuidara la rodilla porque faltaba un set, tenía que estar listo y sentirme bien físicamente. Voy a hablar con mi equipo, pero no me preocupa», explicó.

Nadie mejor que él conoce su cuerpo. Así que ahí se aplicó el sanitario para masajear la zona y liberar de tensión al músculo. Mientras, Darderi esperaba en la pista para seguir. Aprovechar la inercia pensaba el italiano. Pronto le quitó la idea de la cabeza la respuesta de Alcaraz. Salió vigoroso, como cuando un coche lo hace del taller. Selló la segunda manga y le endosó un rosco en el tercero para abrochar su 80ª victoria en un Grand Slam y el billete a los octavos de final.

Alcaraz tuvo tiempo incluso de regatear un el desprecio de la ex tenista Mary Joe Fernández. «Eres español. ¿Te ha costado madrugar?», preguntó. «Me levanté pronto, calenté y he jugado bien. Eso se parece a un chico español» Incluso los narradores de este partido en la televisión de pago española, Movistar +, se sorprendieron del intento de broma de mal gusto de Mary Joe Fernández, así como de la impecable reacción de Alcaraz, excelente fuera y dentro de la pista una vez más.