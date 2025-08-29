Adiós a la tarima de siempre: su sustituto está en Leroy Merlin, es más barato y lo recomiendan los interioristas

Cambiar el suelo de casa es algo que siempre se desea pero que a la vez, se piensa como algo que no deja de ser una obra que puede durar bastantes días, por no hablar del polvo por todas partes o de un presupuesto que se dispara más de lo previsto. Es por ello que siempre lo acabamos dejando, aunque sabemos que nos gustaría poder tener un suelo completamente nuevo. Pero no debemos olvidar, que hoy en día existen soluciones que permiten transformar una estancia entera sin necesidad de levantar el suelo antiguo ni de contratar a nadie. Y no, no se trata del parquet o de la tarima que todos acabamos eligiendo. Una alternativa todavía más barata y que se vende en Leroy Merlin.

Un producto que cada vez más, está llamando la atención de interioristas y aficionados al bricolaje y que no es otro que el suelo vinílico adhesivo, que Leroy Merlin nos presenta en acabado Roble Clásico Natural Mate. Una alternativa que reproduce el aspecto de la madera, pero con ventajas que la tarima de siempre no puede ofrecer: se limpia en minutos, aguanta humedad y, sobre todo, cuesta bastante menos. Conozcamos más sobre este tipo de suelo, ya que está siendo todo un éxito en las tiendas de Leroy Merlin, también online, y puede ser lo que te convenza a que de una vez por todas, cambies el suelo de casa.

Adiós a la tarima con el sustituto que triunfa en Leroy Merlin

Este tipo de suelo se presenta en láminas adhesivas que se colocan directamente sobre el pavimento existente. De este modo, te ahorras de tener que levantar el suelo viejo y tampoco debes alquilar herramientas viejas. Basta con preparar la superficie, retirar el polvo y pegar cada lama. En apenas unas horas, una habitación puede quedar completamente renovada. Y quien quiera asegurar todavía más la fijación, puede añadir un poco de pegamento extra, aunque lo habitual es que la propia base autoadhesiva sea suficiente.

Muchos lo ven como un proyecto perfecto de bricolaje de fin de semana: económico, rápido y sin complicaciones técnicas. Eso lo convierte en una opción ideal para quienes quieren un cambio inmediato sin pasar por una reforma completa.

Diseño natural con efecto madera

El acabado en Roble Clásico Natural Mate consigue un efecto muy realista, con vetas que imitan la madera auténtica y tonos neutros que encajan en prácticamente cualquier estilo decorativo. Puede integrarse tanto en un salón moderno con muebles minimalistas como en un ambiente más rústico o clásico. Esa versatilidad es lo que hace que los interioristas lo recomienden: se adapta sin problema a distintos estilos de decoración y da sensación de calidez sin perder elegancia.

Además, la colección ofrece más tonos y texturas, lo que permite personalizar los espacios según el gusto de cada persona. Un plus para quienes buscan diferenciar su casa sin invertir grandes sumas de dinero.

A prueba de agua y del día a día

Uno de los mayores quebraderos de cabeza con la tarima tradicional es su relación con la humedad. Basta una fuga o un simple derrame para que el suelo se hinche o se deteriore. Con este vinílico adhesivo no pasa lo mismo: es resistente al agua y está diseñado para zonas complicadas como cocinas y baños.

Pero no sólo hablamos de humedad. También soporta arañazos, golpes y el uso diario sin perder el aspecto inicial. Esto significa que se puede colocar incluso en estancias con mucho movimiento, como pasillos o habitaciones infantiles, sin miedo a que se estropee a la primera de cambio. Al final, se convierte en una inversión que no solo mejora la estética, también aporta tranquilidad.

Mantenimiento fácil y confort añadido

Otra ventaja que agradecen los usuarios es lo poco que exige en limpieza. Un barrido rápido, la pasada de una aspiradora o una mopa húmeda son suficientes para que quede como nuevo. Al estar fabricado en vinilo, también ofrece un ligero aislamiento acústico y térmico, lo que ayuda a reducir el ruido de las pisadas y aporta más comodidad en casa.

Además, su superficie es resistente a manchas y a productos químicos, por lo que incluso con un descuido, como que se como una bebida derramada o un producto de limpieza agresivo, no se estropea con facilidad.

El precio que hará que te convenzas

Si a todo esto le sumamos su coste, entendemos por qué se está volviendo tan popular. Leroy Merlin vende el pack de 2 lamas de muestra (0,2857 m²) a 7,05 euros, cuando su precio habitual era de 10,07 euros. Hablamos de una rebaja que se nota bastante al calcular una habitación completa. Y no sólo eso: viene con una garantía de tres años del fabricante, lo que añade un plus de seguridad a la compra.

En resumen, el suelo vinílico adhesivo Roble Clásico Natural Mate es la respuesta para quienes quieren dar un cambio a su casa sin obras, sin complicaciones y con un presupuesto mucho más ajustado que el de la tarima tradicional. Los interioristas lo recomiendan porque es práctico, duradero y bonito, pero la realidad es que cualquier persona que lo pruebe descubre rápido que se trata de una alternativa capaz de transformar un espacio en tiempo récord.