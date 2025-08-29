La AEMET avisa que no estamos preparados para lo que llega: tormentas muy fuertes y lluvias inminentes en estas zonas de España

Tormentas muy fuertes y lluvias inminentes en estas zonas de España que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días de fin del verano.

Nos despedimos del mes de agosto y casi que hacemos lo mismo de un verano en el que las altas temperaturas han sido las grandes protagonistas en todos los sentidos. Por lo que, quizás deberemos empezar a prepararnos para un cambio que puede ser clave en muchos sentidos. Será el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones ante lo que está por llegar. Un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. Es hora de visualizar un cambio destacado que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

No estamos preparados para este aviso de la AEMET

La AEMET avisa de lo que llega un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un giro radical que podemos tener en estos días que nos están esperando.

Parecerá que pasamos de las altas temperaturas de días anteriores a un marcado cambio que puede convertirse en la antesala de algo más. Sin duda alguna deberemos estar preparados para un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo para conseguir una previsión que nos indique qué puede pasar en esta recta final de las vacaciones de muchas personas. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Habrá llegado el momento de afrontar un cambio de tendencia que nos traerá a la peor enemiga del verano. Lluvias abundantes y tormentas que pueden acabar marcando una vuelta a la rutina y un fin de las vacaciones que pueden convertirse en nuestra pesadilla.

Estas zonas de España se enfrentan a lluvias y tormentas inminentes

Las lluvias y las tormentas inminentes son las que están a punto de llegar, los expertos no dudan en advertirnos de lo que puede pasar en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Será mejor que nos preparemos para lo peor, si seguimos la previsión de los expertos de la AEMET.

Tal y como nos indican en su web: «Un frente atlántico barrerá el tercio norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia que se extenderán, aunque afectando de forma ocasional, al Cantábrico, para reactivarse nuevamente en el Pirineo y en el nordeste de Cataluña, donde los chubascos podrían ir con tormenta y ser fuertes al final. Asimismo, se mantendrá la inestabilidad en Baleares y, a primeras horas, en el litoral de Cataluña, con chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, incluso localmente muy fuertes, e ir con granizo. En el resto de la Península se prevé un tiempo más estable, aunque con cielos nubosos en el resto de la mitad norte y abundante nubosidad alta en la sur tendiendo a despejar. En Canarias, cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve y poco nubosos en el sur. Probables brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales dispersos en interiores del Levante».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y en litorales del sureste peninsular, predominando los aumentos en el resto de la Península. Podrían superarse localmente los 35 grados en puntos del Mediterráneo sur y del Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en el extremo noroeste peninsular, descendiendo en el resto de la Península y en Baleares. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea. No se esperan cambios térmicos en Canarias. Predominarán los vientos de componente oeste en la Península, en general moderados en la mitad norte, Estrecho y Alborán, y flojos en el resto de la mitad sur; con intervalos de fuerte y probabilidad de alguna racha muy fuerte en el Cantábrico sin descartarse en Alborán. Tramontana moderada en Ampurdán y Baleares tendiendo a amainar y a rolar a sur, y tendencia a arreciar también la componente sur moderada en el resto del Levante. En Canarias, alisios con intervalos de fuerte en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes o localmente muy fuertes y con granizo en Baleares y este de Cataluña. Probables rachas muy fuertes de viento del oeste en el Cantábrico».