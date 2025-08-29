Arranca la venta de entradas para el WTA 125 Mallorca Women’s Championships

El tenis femenino profesional regresa a Mallorca seis años después. Ya están a la venta las entradas para la primera edición del WTA 125 Mallorca Women’s Championships presented by ecotrans Group, que se disputará del 4 al 12 de octubre en el Mallorca Country Club de Santa Ponça y en el Polideportivo Municipal de Magaluf. Organizado por e|motion Sports España, el torneo reunirá a jugadoras internacionales en las pistas de tierra batida de Calvià. El listado completo de participantes se dará a conocer en las próximas semanas.

El campeonato refuerza la creciente proyección de Mallorca como destino de grandes eventos deportivos, ofreciendo un nuevo escenario a las jóvenes promesas y a la próxima generación de profesionales del circuito. A diferencia del Mallorca Open, celebrado entre 2016 y 2019 sobre hierba, esta nueva cita del circuito WTA se disputará en tierra batida, consolidando la ambición de la isla de acoger competiciones de primer nivel más allá de la temporada estival.

El director general del Mallorca Country Club, Fabian Kainz, celebró la llegada de este nuevo torneo al calendario de la instalación: “Nos ilusiona que, junto al ATP Mallorca Championships en hierba, podamos acoger ahora también un torneo WTA en tierra batida. El Mallorca Country Club es una instalación con estilo de Grand Slam que ofrece una combinación única: tenis en hierba, tierra y pista dura, además de pádel y pickleball.”

La directora de e|motion Sports España, Pilar Carbonell, añadió: “Con este torneo no solo recuperamos el tenis femenino profesional en Mallorca, sino que también reafirmamos nuestra apuesta por el deporte base, acercando la competición a las familias, a los jóvenes y al público en general.”

Las entradas están disponibles a través de la web oficial del torneo www.mallorcawomenschampionships.com, con una promoción especial 3×2 durante los primeros días de venta.