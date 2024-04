Así debes cerrar una cuenta de telegram: más fácil de lo que crees

Telegram es una de las principales aplicaciones de mensajería instantánea de todo el mundo, una interesante alternativa a WhatsApp por la que muchos optamos cuando el servicio que pertenece a Facebook se cae. A pesar de sus características atractivas, que para algunos la hacen una mejor app que WhatsApp misma, puede que no hayas usado Telegram por un largo tiempo. En tal caso, quizás lo más conveniente es cerrar tu cuenta para estar tranquilo. ¿Intentas asegurarte de que nadie pueda entrar a tu perfil? Entonces, así es como debes cerrar una cuenta de Telegram paso a paso.

¿Por qué y cómo cerrar una cuenta de Telegram?

Los posibles motivos para hacerlo son varios, pero las principales razones son el no utilizar la cuenta de Telegram y el miedo de que alguien acceda a ella. Lamentablemente, a veces compartimos en las redes más información de la que deberíamos. Estos datos están al alcance de cualquiera que tenga unos conceptos informáticos básicos. La única forma de evitar que puedan llegar hasta los datos personales, bancarios, etc., es cerrar las cuentas inutilizadas.

Por otro lado, si no estás usando Telegram, hay que aclarar que no es igual cerrar sesión que cerrar una cuenta. Esta segunda solución es más «definitiva». Luego, si te arrepientes, puedes volver a abrir una cuenta nueva con tu correo electrónico, tu nombre y demás.

La ventaja de cerrarla es que puedes dormir todas las noches con la confianza de que absolutamente nadie va a ver esa información sensible o delicada que has compartido a través de tu móvil.

¿Cómo cerrar y eliminar tu cuenta de Telegram?

A diferencia de otras aplicaciones, Telegram considera la posibilidad de que alguien cierre su cuenta y por eso, en su web oficial, tienen una sección dedicada especialmente a aquellos que han tomado esta decisión.

Todo lo que debes hacer es rellenar un formulario para que inicie el procedimiento de cierre. Como parte del proceso van a pedirte un número de teléfono, el que esté vinculado con la cuenta (al ser español debería comenzar con el +34 de nuestro país).

Pasados unos segundos, la propia aplicación nos enviará un código para confirmar que somos nosotros, y no un impostor, quien está empezando el proceso de cierre de cuenta de Telegram. Debes introducir el código en la web, añadiendo -o no- un comentario sobre por qué estás cerrando definitivamente tu cuenta de Telegram.

Ellos se encargarán de realizar la baja y, cuando todo esté listo, verás un mensaje que dice «Eliminar mi cuenta». Suponiendo que estés en la versión en inglés de Telegram, el mensaje en cuestión dirá «Delete my account». No deberías tener problemas.

Si confirmamos esa acción, lo que pasará es que toda nuestra interacción con Telegram será eliminada. Se borrarán nuestras configuraciones y los chats, incluyendo lógicamente todos los archivos que hemos compartido por medio de ellos.

Si algún día vuelves a abrir una cuenta de Telegram, deberás hacerlo prácticamente «de cero». No habrá quedado rastro asociado a tu actividad anterior en esta aplicación de mensajería instantánea. Es como si nunca hubieras tenido cuenta de tal aplicación en el pasado. Por supuesto que eso tiene sus pros y sus contras, pero lo importante es que tu información privada está a salvo.

¿Es posible programar el cierre de una cuenta en Telegram?

Otra solución que deberías analizar es la de programar el cierre de tu cuenta de Telegram si pasan demasiadas semanas, o meses, desde que la usaste. Algunos usuarios descargan la aplicación, se registran en ella, la utilizan un par de días compartiendo información privada y luego nunca vuelven a utilizarla. Entonces lo que debes hacer es «programar su cierre».

Esto se hace directamente desde la app de Telegram. Ve a Ajustes, Privacidad y seguridad, y busca la función «Eliminar mi cuenta si estoy fuera». Allí podrás establecer cuánto tiempo debe pasar para que la cuenta se cierre porque no la usas.

Puedes predeterminar períodos desde un mes hasta un año completo. ¿Cres que si no has utilizado Telegram en los últimos seis meses ya no vas a utilizarla en el futuro?

Cuando falte poco para que se venza el plazo, Telegram te enviará notificaciones recordándote que tu cuenta está a punto de cerrarse y que puedes evitarlo.

¿Por qué programar el cierre de una cuenta de esta aplicación?

Borrar una aplicación de mensajería instantánea para que nadie pueda acceder a nuestra información privada es un arma de doble filo. Tú tampoco podrás recuperarla más tarde si te hace falta algún dato específico. Si imaginas que hay detalles concretos de tus conversaciones que pueden ser importantes posteriormente, lo mejor es que los copies en otra app o que hagas una captura de pantalla para que quede registro de ellos y no los pierdas.

Las distintas aplicaciones de mensajería instantánea con las que nos relacionamos nos permite eliminar nuestra cuenta, pero no todas programar su eliminación. Aprovecha que Telegram te da una oportunidad más por si te arrepientes y llegas a la conclusión de que prefieres seguir con tu cuenta activa por un tiempo más.