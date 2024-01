Esta función de Telegram me encantaría que estuviera en WhatsApp

Comparar Telegram y WhatsApp es algo inevitable. La primera aplicación es claramente superior en cuanto a funcionalidades, muchas de ellas copiadas posteriormente por la aplicación propiedad de Meta, mientras que esta segunda cuenta con la ventaja de haber sido pionera y tener 2200 millones de usuarios activos al mes. Pero si hay algo que como usuario de WhatsApp me gustaría que tuviera esta app y que solo tiene Telegram es esto.

La función que me encanta de Telegram

WhatsApp ha ido incorporando progresivamente muchas mejoras que fue tomando de Telegram, como por ejemplo, las notas de voz, los canales o los mensajes de una sola visualización. Pero, a pesar de las últimas mejoras y de las futuras, todavía no cuenta con esto, la función de ocultar una imagen con un spoiler. Esto permite que el usuario decida si desea ver o no una imagen cuando la recibe. Es útil si vamos a enviar o recibir material sensible o que no debe estar al alcance de todos los ojos.

Quizás te estés preguntando cómo hacer uso de esta función en Telegram. Bien, lo primero es tener la app descargada, algo que puedes hacer desde estos enlaces para Android y para iPhone y iPad. En cuanto te familiarices con la app verás ue es muy similar a WhatsApp en cuanto a uso. Si deseas enviar una foto oculta con spoiler sigue estos pasos:

En primer lugar, selecciona la foto que deseas enviar oculta tal y como harías en WhatsApp. Es muy sencillo, pulsa sobre el icono del clip y busca la foto.

Una vez que la hayas seleccionado, verás que en la parte superior de la foto aparecen tres puntos dentro de un circulo, pulsa sobre él. Aparece un menú con dos opciones, la última de ellas es la función que nos interesa, la de «Ocultar con spoiler».

Podrás ver cómo la fotografía aparece totalmente difuminada. Tu contacto la recibirá así automáticamente, y desea eliminar el spoiler, solo debe pulsar sobre ella para hacerlo. Con esto se elimina la posibilidad de que una persona que tome nuestro móvil pueda ver fácilmente material sensible. ¿O es que alguna vez no le has dejado el móvil a tu hijo?

Probablemente WhatsApp termine implementando esta función, si bien no la tiene, sí que cuenta con el envío de imágenes de una sola visualización, que tome un efecto similar. Espero haberte ayudado con una de las funciones más útiles de Telegram y que todavía no ha llegado a WhatsApp.