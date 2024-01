WhatsApp prepara una revolución a la hora de enviar archivos

La app WhatsApp ya prepara un cambio en la manera en la que enviamos nuestros archivos, mucho más práctica y funcional, además de intuitiva. Todavía no se encuentra disponible para todos los usuarios, que sin embargo, su presencia futura en la app está asegurada a haberse encontrado en la versión beta para Android de la app, destinada a desarrolladores. esto es todo lo que se sabe de la nueva manera en la que podrás enviar archivos en WhatsApp.

Esta nueva funcionalidad, sin fecha todavía de puesta en marcha, lleva por nombre «People nearby», o «gente próxima» y que permitiría el envío masivo de un archivo a la gente que tienes cerca, sin importar si se trata de contactos o no. Lo más curioso es que se garantizaría la privacidad en todo momento y que las conexiones estarían cifradas de extremo a extremo.

WhatsApp news of the week: file sharing feature with people nearby is in development!

This weekly summary can help you catch up on our 7 stories about WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/OBr4irgOJR pic.twitter.com/lxfDTc95Jy

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2024