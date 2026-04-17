Apple bate récords: el 30% de los productos de Apple reciclados ya son una realidad en 2026

Apple ha presentado su Informe de Progreso Ambiental 2026, revelando cifras que marcan un antes y un después en la fabricación de electrónica de consumo. Según los datos oficiales, el 30% de la masa total de los productos de Apple reciclados durante el último año fiscal proviene de fuentes recuperadas. Este avance no es casualidad, sino el resultado de una transición agresiva hacia una economía circular que ya afecta a componentes críticos como baterías y placas base.

Cobalto, oro y tierras raras: 100% recuperados

Uno de los puntos más destacados del informe es la gestión de los materiales críticos. Apple ha logrado que el 100% del cobalto utilizado en sus baterías diseñadas internamente sea de origen reciclado. Esta medida se suma al uso de tierras raras 100% recicladas en todos los imanes de sus dispositivos, un movimiento estratégico para reducir la dependencia de la minería tradicional.

Además, las placas de circuito impreso (PCB) diseñadas por la firma ahora emplean oro y soldaduras de estaño íntegramente recuperados. Estas especificaciones sitúan a la marca por delante de sus competidores directos en la carrera por la sostenibilidad real, sin comprometer la durabilidad del hardware.

MacBook Neo: el referente de la baja huella de carbono

La joya de la corona en este despliegue de productos de Apple reciclados es el nuevo MacBook Neo. Presentado el mes pasado, este equipo es en la actualidad como el ordenador más ecológico de la historia de la marca.

Característica Detalle del MacBook Neo Contenido reciclado total 60% Batería 100% cobalto reciclado Chasis Aluminio de baja emisión (proceso de fundición eficiente) Sistema de agua Circuito cerrado con 70% de reutilización

El proceso de fabricación del MacBook Neo utiliza la mitad de materia prima que los métodos de mecanizado tradicionales, demostrando que la eficiencia industrial es compatible con la reducción de residuos de la cadena de producción. El pequeño de la familia no se conforma con ser un dispositivo rompedor, sino que está en consonancia de nuestras necesidades medioambientales.

Adiós definitivo al plástico en el empaquetado

La compañía Apple ha cumplido su promesa de 2025, la de eliminar el plástico de todo su packaging. Actualmente, todos los dispositivos se envían en cajas fabricadas al 100% con fibra de papel, diseñadas para ser recicladas fácilmente en el hogar. Incluso los protectores de pantalla internos y las bandejas han sido sustituidos por alternativas de papel de alta resistencia. Según la compañía, esto ha evitado la generación de más de 15.000 toneladas métricas de plástico en el último lustro. Un gesto que, lejos de parecer banal, es una muestra de que los pequeños pasos terminan marcando tendencia.