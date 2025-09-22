El coche más rápido del mundo no es italiano, ni alemán, es chino gracias a la marca Yangwang. La marca de lujo de BYD ha establecido un nuevo récord mundial de velocidad máxima para un coche de serie, con 496,22 km/h, en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania, superando el récord establecido por el Bugatti Chiron Super Sport 300+ en 2019. Un coche que ya está a la venta.

El protagonista de esta hazaña es el hiperdeportivo 100% eléctrico Yangwang U9 Xtreme, que ha superado no solo su propia marca previa como el vehículo eléctrico más rápido del mundo, sino también los 490,484 km/h del anterior coche de producción más veloz de la historia, convirtiéndose en el coche más rápido del mundo en general.

Un modelo que los españoles no podrán adquirir ya que por el momento BYD no comercializa esta marca en España, aunque si que comenzará a vender Denza, otra de sus marcas de lujo, antes de que termine el año.

Inicialmente presentado como Yangwang U9 Track Edition, el modelo se confirma ahora en su versión de producción como Yangwang U9 Xtreme o U9X. Basado en el U9 ya disponible en China, el U9X incorpora una serie de evoluciones clave para alcanzar este récord.

Entre ellas se incluyen un tren propulsor mejorado, con un sistema eléctrico de ultra alta tensión de 1.200 V (frente a los 800 V del U9); una Blade Battery de fosfato de hierro y litio con una notable tasa de descarga de 30C (que indica la velocidad de carga o descarga de una batería en relación con su capacidad); y cuatro motores de ultra alta velocidad, que giran hasta a 30.000 rpm y desarrollan en conjunto más de 3.000 CV.

También neumáticos semislick de competición y una suspensión DiSus-X con una puesta a punto específica para hacer frente a las mayores exigencias de la conducción en circuito.

Yangwang, el coche más rápido

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, ha afirmado que «este es un momento de gran orgullo para todos los miembros de la división de investigación y desarrollo. Yangwang es una marca que no reconoce lo imposible, y solo mediante este compromiso se puede llegar a crear un vehículo como el U9X. Quiero expresar mi gratitud a todo el equipo y mi agradecimiento al piloto, Marc Basseng, por su habilidad y aportación técnica. Es fantástico que el coche de serie más rápido del mundo sea ahora eléctrico».

El piloto que ha batido el récord con el U9X, Marc Basseng, es un especialista alemán en circuitos con una larga trayectoria en competición, especialmente en carreras de resistencia. Para Marc: “Este récord sólo ha sido posible gracias al increíble rendimiento del U9 Xtreme. Técnicamente, algo así no es posible con un motor de combustión. Gracias al motor eléctrico, el coche es silencioso, no hay variaciones de carga en los cambios de marcha y eso me permite concentrarme completamente en el circuito”.

El U9 Xtreme ya está disponible, con una producción limitada a no más de 30 unidades. Al establecer un nuevo récord mundial de velocidad, Yangwang redefine el concepto de superdeportivo sostenible. Respaldado por el compromiso de BYD con la innovación y la sostenibilidad, YANGWANG emplea tecnología de vanguardia para ofrecer unas prestaciones, una seguridad y una experiencia de conducción sin igual.