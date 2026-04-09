El nuevo Opel Astra Electric luce más elegante y moderno que nunca. Además, este compacto totalmente eléctrico ofrece una serie de tecnologías que prometen mayor comodidad y practicidad con 156 CV y que ofrece más de 454 kilómetros desde 149 euros al mes.

Opel Astra: un motor 100% eléctrico

Para quienes buscan una conducción totalmente eléctrica, los nuevos Opel Astra Electric y Opel Astra Sports Tourer Electric son la opción ideal. La berlina compacta eléctrica de 115 kW (156 CV), equipada con una batería de 58 kWh (55 kW de capacidad útil), ofrece ahora una autonomía sin emisiones locales de hasta 454 kilómetros (WLTP 3). Esto significa que los conductores del Astra Electric pueden recorrer unos 35 kilómetros más que antes entre recargas.

Un motor con el que el Astra es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 9,3 / 9,5 segundos, con una velocidad máxima de 170 km/h y posibilidad de recargar del 20% al 80% en unos 30 minutos en carga rápida de 100 kW, además de incorporar por primera vez la función V2L para alimentar dispositivos externos. Por su parte, las versiones Astra Plug-in Hybrid y Sports Tourer Plug-in Hybrid ofrecen un motor de 144 kW (196 CV), aceleran de 0 a 100 km/h en 7,6 / 7,7 segundos, alcanzan 225 km/h (135 km/h en modo eléctrico), incluyen una batería de 17,2 kWh y una autonomía eléctrica de 82–84 km. Mientras que los Astra Hybrid y Sports Tourer Hybrid desarrollan 107 kW (145 CV), aceleran en 9,0 segundos y llegan a 210 km/h, y finalmente los Astra Diesel y Sports Tourer Diesel montan un motor 1.5 de 96 kW (130 CV), con un 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y una velocidad máxima de 209 km/h. Opciones con las que el nuevo Opel Astra ofrece a sus clientes distintos tipos de motorizaciones para adaptarse a sus necesidades.

Los clientes obtienen aún más por su dinero: incluso con una bajada de precio en el caso del Opel Astra Electric disponible desde 34.000 euros y la versión híbrida por 23.500 euros.

Faros adaptativos Intelli-Lux HD

El nuevo Astra es más moderno, más elegante y aún más distintivo, con su refinado ADN Opel. El logo de la marca, el Opel Blitz, se sitúa en el centro de un Opel Vizor más estrecho y de diseño más preciso, y, tras su introducción en el Opel Grandland, ahora está iluminado por primera vez en el Astra. Además, el diseño frontal incorpora elementos del Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, dando vida en la producción en serie a las primeras características mostradas en el concept car, presentado en el IAA Mobility del otoño pasado.

Por otro lado, los nuevos diseños de llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas son tan llamativos como los nuevos colores metalizados «Kontur White» y «Klover Green». Resaltan su aspecto único en combinación con el techo negro de contraste.

Como una auténtica joya y única en el segmento compacto, los galardonados faros Intelli-Lux HD con más de 50.000 elementos, disponibles como opción para los conductores del Astra, se adaptan a cualquier situación y momento. Esta tecnología de iluminación de alta resolución no solo evita el deslumbramiento de otros usuarios de la vía, sino que también resulta cómoda para la vista del conductor del Astra. El sistema detecta las señales de tráfico y atenúa los LED para que el reflejo de las señales no deslumbre al conductor. Los faros Intelli-Lux HD están incluidos de serie en el nuevo acabado tope de gama «Ultimate».

El nuevo diseño, que eleva al Astra a un nuevo nivel, se refleja tanto en la carrocería y las tecnologías como en el interior. En todas sus versiones, el nuevo Astra ofrece una mayor comodidad en los asientos. Incluso desde la versión básica, los asientos Intelli-Seats, desarrollados especialmente por Opel y disponibles por primera vez para el Astra, vienen de serie. Se caracterizan por un diseño especial con una hendidura central que, inspirada en el sillín de las bicicletas de carretera, reduce la presión sobre el coxis. La ergonomía patentada de los asientos Intelli-Seats garantiza una conducción cómoda y relajada incluso en viajes largos.