Detenido en Benidorm un turista inglés por intentar ahogar a una chica en el mar y a un niño en la arena

Agentes de la Policía Local de Benidorm han detenido a un turista inglés de 44 años después de que intentara ahogar a una chica de origen nórdico que disfrutaba del baño en la Playa de Poniente de la localidad y, luego, a un niño, al que agarró del cuello para estampar a continuación el rostro del pequeño contra la arena, según han relatado a OKDIARIO fuentes próximas al caso.

El hombre, en un estado de gran agitación, tuvo que ser reducido por el jefe de los socorristas de la playa y detenido por la Policía Local, que lo entregó a la Policía Nacional. Una vez en comisaría, fue llevado a los calabozos. Posteriormente, y a la vista de su estado, tuvo que ser trasladado al hospital público de la Marina Baja, en Villajoyosa, para ser evaluado y determinar si lo ocurrido se debió a que el supuesto agresor sufría algún trastorno o si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia cuando ocurrieron los hechos, el pasado martes.

Según las fuentes consultadas, los hechos se precipitaron a media tarde. Fue entonces cuando, sin mediar palabra ni provocación, el detenido se abalanzó sobre la chica, de origen nórdico, e intentó introducir la cabeza de ella bajo la superficie del agua Pero la pareja de la mujer intervino. Se produjo un rifirrafe, tras el que el supuesto agresor se marchó hacia la orilla.

Una vez allí, volvió a mostrar un comportamiento violento; agarró a un niño e intentó meter su cabeza bajo la arena. Supuestamente, con la intención también de ahogarlo. En ese momento, comenzaron a intervenir otras personas próximas al lugar en que todo estaba sucediendo. Una de esas personas era el jefe de los socorristas, que logró reducirlo.

También intervino la Policía Local de Playas. Fueron sus agentes los que practicaron la detención, tras la cual el turista siguió mostrando una actitud violenta en su traslado a los calabozos de la Policía Nacional.

El detenido, según el Diario Información, tuvo que ser finalmente trasladado al hospital, donde quedó ingresado, también bajo vigilancia policial hasta diagnosticar el motivo del estado en que se encontraba. Es decir, si padece algún trastorno de conducta o si se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente en el momento de producirse las agresiones. Las diligencias en torno a este caso han sido ya entregadas a los juzgados correspondientes, por lo que la causa se encuentra ya judicializada, según han confirmado otras fuentes.