Los enfermeros de la Comunidad Valenciana se suman a las pólizas colectivas de A.M.A.

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AMA Vida ha firmado la póliza colectiva de Vida con el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), que agrupa a los Colegios Oficiales de Enfermería de Valencia, Alicante y Castellón y que asegura un capital por fallecimiento para los colegiados del colectivo, con más de 32.000 asegurados.

La firma del acuerdo tuvo lugar el pasado viernes en la Delegación de A.M.A. en Valencia, en un encuentro muy especial que reunió a D. Jaime Giner, presidente de A.M.A. Vida, Juan José Tirado, presidente de CECOVA y D. Francisco Vicente Mulet Falcó, consejero de A.M.A.

La póliza garantiza la tranquilidad y respaldo a los sanitarios y sus familias.

Desde A.M.A. destacan que “este nuevo acuerdo es mucho más que una firma. Es seguir estando cerca de nuestros profesionales. Asimismo, subrayan que “la confianza que los sanitarios depositan en A.M.A. es nuestro mayor activo y el motor que nos impulsa a seguir mejorando cada día”.

En este contexto, A.M.A., que ha celebrado recientemente sus 60 años de trayectoria, se consolida como la aseguradora de referencia del sector, reafirmando su compromiso con los profesionales sanitarios.