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Con los termómetros rozando sus máximos, protegerse del calor es una prioridad general, pero rara vez se habla de su impacto directo en la salud reproductiva de los hombres. A pesar de que la casi mitad de los casos de infertilidad en las parejas presentan un componente masculino, el cuidado preventivo y el diagnóstico del varón continúan en un segundo plano. Por ello, los especialistas advierten que el calor es uno de los grandes enemigos silenciosos de la fertilidad masculina.

La maduración y viabilidad de los espermatozoides son extremadamente sensibles a las alteraciones térmicas. Hábitos que se multiplican en la época de calor, como la exposición prolongada a altas temperaturas ambientales, los baños calientes, saunas o jacuzzis, pueden comprometer seriamente la calidad del semen. A esto se suma un gesto cotidiano especialmente perjudicial: la costumbre de trabajar con el ordenador portátil apoyado directamente sobre las piernas.

Para mantener una buena salud reproductiva con la subida de las temperaturas, habremos de mantenernos bien hidratados, para así favorecer la maduración espermática fisiológica, y moderar el consumo de alcohol pues favorecen tanto la deshidratación testicular como el estrés oxidativo de los espermatozoides. Por supuesto, la dieta debe ser variada y refrescante, evitar deportes de contacto con riesgo de contusión escrotal y, sobre todo, aprovechar los momentos románticos que las vacaciones nos proporcionan, según Juan Manuel Poyato Galán, urólogo, andrólogo y experto en salud sexual de Next Fertility, clínicas de reproducción asistida.

El varón, el gran olvidado en las consultas de fertilidad

Esta vulnerabilidad de la salud reproductiva masculina frente a factores externos, térmicos y ambientales ha sido, de hecho, uno de los temas subyacentes en el reciente congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), donde los expertos reiteraron su preocupación por la tendencia a la baja en la calidad seminal a nivel general en España.

Frente a esta realidad, Next Fertility reivindica un cambio de paradigma indispensable: la fertilidad es cosa de dos. Históricamente, el peso de los diagnósticos, los tratamientos y el desgaste emocional ha recaído casi de forma exclusiva sobre la mujer.

Huyendo de posiciones sexistas que colocan a la mujer en el centro de la responsabilidad en temas de Infertilidad, es momento de tomar una decisión proactiva y asumir nuestro 50% de participación como hombres. Compartir desde el principio hace más llevadero el proceso diagnóstico y dulcifica la llegada del bebé. Juan Manuel Poyato Galán, urólogo, andrólogo y experto en salud sexual y reproductiva masculina.

Para revertir esta situación, las clínicas de Next Fertility apuestan por un abordaje integral a través de sus unidades de Andrología especializada. Su enfoque va mucho más allá del clásico seminograma básico; gracias a desarrollos tecnológicos de última generación, realizan estudios avanzados, como por ejemplo el análisis de la Fragmentación del ADN espermático, que permite detectar infecciones asintomáticas o patologías ocultas responsables de los fallos de implantación o abortos de repetición.

Romper el estigma social es el primer paso. Los especialistas de Next Fertility recomiendan a los hombres aprovechar las campañas de concienciación sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva en verano para adoptar medidas preventivas: mantener una buena hidratación, seguir una dieta rica en antioxidantes, evitar ropa interior excesivamente ajustada que eleve la temperatura testicular y, fundamentalmente, perder el miedo a acudir a revisiones Urológicas periódicas.