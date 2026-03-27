Todos los valencianos van a la playa en Semana Santa pero éste pueblo a 20 minutos de la capital tiene las mejores rutas para hacer planes con niños

Encontrar planes para esta Semana Santa en familia que sean diferentes, accesibles y divertidos no siempre es fácil. Sin embargo, en 2026 hay un destino muy cerca de Valencia, a 20 kilómetros, que está ganando un gran protagonismo: El Puig, un municipio que ofrece una serie de actividades gratuitas y propuestas culturales que están pensadas para todos los públicos.

Un plan cerca de Valencia

El Puig se encuentra situado a pocos kilómetros de Valencia, y se ha convertido en una opción perfecta para la escapada de un día. Su combinación de historia, naturaleza, actividades familiares y ocio lo posiciona como uno de los destinos más atractivos del momento.

Además, su cercanía con la ciudad permite organizar una visita improvisada sin la necesidad de grandes desplazamientos.

Actividades para todos

La programación de 2026 para Semana Santa incluye talleres para niños, visitas guiadas por el municipio y actividades culturales adaptadas a diferentes edades y para todo tipo de gustos.

Entre las diferentes propuestas destacan los eventos educativos, pensados para que los más pequeños aprendan mientras se divierten, como Jaume I, ¡menuda historia!, en donde los más pequeños descubren el pasado medieval a través de una experiencia guiada y teatralizada con un coste de 1 €. También hay rutas que permiten descubrir más el entorno, con la ruta a los refugios y trincheras de la Guerra Civil llamada El Puig-Los Carasoles, una gran experiencia con un coste de 1 €.

Cultura y patrimonio

Uno de los grandes atractivos del municipio es su patrimonio histórico. El Real Monasterio de El Puig es uno de los puntos clave de la visita; además, su uso ha ido variando con el paso del tiempo: ha sido templo, prisión y una escuela. El Monasterio se complementa junto con otros espacios que reflejan la gran historia que tiene la zona.

Estas visitas se combinan con actividades que fomentan la cultura para el público más familiar.