La AEMET activa una alerta naranja por viento y avisa por un «descenso notable» de las temperaturas

La AEMET ha activado una alerta naranja por viento en la Comunidad Valenciana para este jueves 26 de marzo. La Agencia Estatal de Meteorología también ha confirmado un «descenso notable» de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la alerta naranja por viento de la AEMET para esta jornada.

Cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana. Después de un inicio de semana primaveral a la vera del Mediterráneo, este jueves 26 de marzo cambian las temperaturas y además la AEMET ha confirmado una alerta naranja por viento en la provincia de Castellón. «Rachas muy fuertes de viento del noroeste en la mitad norte de Castellón, puntualmente huracanadas de madrugada en el interior. Descenso notable de las temperaturas máximas», dice la Agencia Estatal de Meteorología.

Entre las 00.00 horas de este jueves y las 07.59 horas se ha activado un aviso en el interior norte de la provincia por rachas máximas de 100 km/h y de 90 km/h en el litoral norte. «Es posible que a últimas horas del miércoles o primeras horas del jueves se alcancen los 120 km/h», informa la AEMET sobre esta alerta naranja por viento.

Para este jueves 26 de marzo también se ha activado otra alerta amarilla hasta las 17:59 horas por rachas máximas de 80 km/h en el interior norte y de rachas máximas de 70 km/h en el litoral.

La AEMET también ha confirmado un «descenso notable de las temperaturas máximas». La bajada será más pronunciada en la provincia de Castellón, donde los termómetros descenderán hasta los 1 ºC en el interior. En el interior de Valencia las mínimas serán de 3 ºC y en la capital la máxima será de 17 ºC. Alicante será la zona más cálida de la provincia con máximas de 18 ºC en Orihuela y Elche. En la capital de la Costa Blanca las máximas serán de 17 ºC y las mínimas de 10 ºC.

Alerta naranja de la AEMET por viento

«Rachas muy fuertes de viento del noroeste en la mitad norte de Castellón, puntualmente huracanadas de madrugada en el interior. Descenso notable de las temperaturas máximas», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos para este jueves 26 de marzo. La predicción del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología es la siguiente:

Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso notable. En Castellón, viento del noroeste moderado con rachas muy fuertes, puntualmente huracanadas de madrugada en el interior norte; en el resto, viento flojo a moderado de componente oeste, rolando a componente este en horas centrales.