La AEMET confirma lluvias en la Comunidad Valenciana y avisa por «rachas muy fuertes de viento»

La AEMET ha confirmado lluvias en la Comunidad Valenciana para este lunes 23 de marzo. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de las precipitaciones débiles y dispersas que se producirán durante la jornada en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. En esta última zona también ha avisado por las fuertes rachas de viento que se pueden producir durante las primeras horas del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y lo que dice la AEMET sobre las lluvias.

Otro día de tiempo inestable en la Comunidad Valenciana. Este lunes 23 de marzo será otro día de cielos nubosos, precipitaciones débiles y dispersas por todas las provincias y también temperaturas a la baja. La AEMET ha avisado de que en esta jornada habrá un cielo «poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas». «Temperaturas mínimas en ascenso ligero; máximas en descenso, salvo en la mitad sur de Alicante, donde habrá pocos cambios», avisa la Agencia Estatal de Meteorología.

La zona más cálida de la Comunidad Valenciana en este lunes 23 de marzo será la provincia de Alicante, donde se llegará a los 19 ºC durante el día en la capital y en Orihuela. Las mínimas están en Alcoy, donde los termómetros bajarán a los 6 ºC en esta zona del interior de la provincia. La AEMET dice que las lluvias en esta zona estarán «especialmente en el interior». Así que la probabilidad de precipitación en zonas como Alcoy, Cocentaina, Pego o Denia rondará el 80%.

En la provincia de Valencia también será otro día de lluvias, llegando al 80% de probabilidad de precipitación en Gancía, Cullera y un 45% en Valencia ciudad entre las 12:00 horas y las 18:00 horas. Las temperaturas máximas en la zona también estarán en la capital, donde se llegará a los 18 ºC durante el día y las mínimas caerán hasta los 8 ºC.

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, la AEMET ha avisado de «rachas muy fuertes de viento del noroeste en zonas altas del interior sur de Tarragona». «En el norte de Castellón, viento moderado del noroeste, con algunas rachas muy fuertes de madrugada en zonas altas del interior, rolando a sureste flojo por la tarde, y cambiando a flojo de dirección variable al final de la jornada; en el resto, flojo de dirección variable, rolando a componente este en horas centrales», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia, donde las mínimas llegarán a los 2 ºC en Morella.

La AEMET confirma lluvias en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para este lunes 23 de marzo en la Comunidad Valenciana es la siguiente:

Poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas mínimas en ascenso ligero; máximas en descenso, salvo en la mitad sur de Alicante, donde habrá pocos cambios. En el norte de Castellón, viento moderado del noroeste, con algunas rachas muy fuertes de madrugada en zonas altas del interior, rolando a sureste flojo por la tarde, y cambiando a flojo de dirección variable al final de la jornada; en el resto, flojo de dirección variable, rolando a componente este en horas centrales.