Aitana, la valenciana a bordo del crucero del hantavirus, transmite tranquilidad: «Estoy bien»

Aitana, la experta oceanógrafa valenciana que se encuentra en el crucero en que se ha declarado un brote de hantavirus, el MV Hondius, ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad en su conversación con una persona responsable de la Consellería de Sanidad: «Estoy bien», le ha expresado tal como han confirmado fuentes próximas. Un mensaje que ha sido también ratificado por otras personas cercanas que también han conseguido hablar con ella.

Entrada la tarde, Aitana ha subido un vídeo a su perfil de Instagram en el que agradece «a todos» los mensajes y el apoyo recibidos. Además, destaca que «se están siguiendo las medidas y protocolos indicados para cuidar de la salud y el bienestar de todos a bordo».

Aitana afirma que: «Yo me encuentro bien y los pacientes han sido evacuados». Finalmente, lanza a su vez un mensaje muy importante: «El ambiente en el barco sigue siendo positivo y estamos cuidando unos a otros». Aitana pide que para más información se consulten los canales oficiales. Y se despide agradeciendo de nuevo el apoyo recibido.

Según ha podido saber OKDIARIO, la conversación entre Aitana y una persona responsable de la Consellería de Sanidad valenciana se ha producido. El Consell venía interesandose por el estado de salud de esta mujer en cuanto supo que una valenciana se encontraba a bordo del crucero. De hecho, el propio presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha estado en todo momento pendiente de la situación de Aitana y ha sido informado puntualmente de cómo se encontraba.

Como ha publicado este miércoles OKDIARIO, la Generalitat pretendía, y así lo ha hecho, transmitir a la joven todo su ánimo y ponerse a su disposición y a la de sus seres queridos para todo lo que ella necesitara. Así, en un primer momento, se lo transmitió a Aitana a través del WhatsApp. Este miércoles, finalmente, la Consellería ha contactado, primero con familiares de Aitana, que han agradecido su apoyo. Y, luego, con ella misma. Aitana ha transmitido que se encuentra bien y ha agradecido la disposición de la Consellería y el apoyo antes citado.

Aitana se licenció en Ciencias del Mar por la Universidad Católica de Valencia, en 2008. Y, se licenció también en Maestría en Ciencias Oceanográficas en esa misma universidad valenciana en 2010. Además, es doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda.

Precisamente en calidad de doctora en Oceanografía por la citada universidad, fue jurado de los Premis Rei Jaume I en 2023, dentro de su modalidad de protección al medio ambiente. Estos premios son los más prestigiosos de toda España. Se crearon en 1989 para favorecer el acercamiento en investigación entre entidades científicas y empresariales.

En el MV Hondius viajan 147 personas de 23 nacionalidades distintas, encontrándose entre ellas 14 ciudadanos españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación).