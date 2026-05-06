Fernando Simón, que predijo «uno o dos casos de Covid», dice ahora que el hantavirus «no supone un riesgo alto»

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha afirmado que el crucero con hantavirus, en el que han muerto tres personas y en este momento se dirige a Canarias, «no es un riesgo alto». El epidemiólogo, que durante el inicio de la pandemia de Covid-19 pronosticó que en España sólo habría «uno o dos casos», ha dicho también que se tomarán las medidas necesarias para disminuir el riesgo al mínimo. El crucero tiene previsto llegar en los próximos días al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde desembarcarán los pasajeros que han estado varados en Cabo Verde.

Simón, reaparecido ante los medios este martes, ha señalado que «la transmisión de persona a persona» del hantavirus «puede pasar», pero ha asegurado que «no es muy frecuente y es difícil». El epidemiólogo ha descartado que el virus pueda ser un riesgo para España «en absoluto».

También ha recordado que en el barco, ahora mismo, no hay casos positivos, ya que los enfermos han sido evacuados o van a serlo pronto. Simón ha insistido en que el hantavirus se transmite de una manera muy concreta, principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados.

Lo que sí ha reconocido el director del CCAES es que Canarias no está completamente libre de riesgo. Aunque no se ha mostrado preocupado, Simón ha llamado a estar atentos e implementar las medidas de control adecuadas para evitar nuevos contagios y «ser razonables con los riesgos». «Ahora mismo no creo que esta situación se pueda dar», ha insistido el epidemiólogo, que no considera que existan motivos de preocupación para la población.

Simón también ha defendido la decisión de permitir el desembarco del crucero MV Hondius en Canarias. «Lo que no podemos es tener 45 días encerradas a estas personas en el barco. Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar los riesgos», ha dicho el epidemiólogo.

El director de CCAES también ha indicado que la extensión del virus se debe, principalmente, a los movimientos de la población en los últimos años. «50 años atrás el hantavirus no era un problema, porque nadie, o casi nadie, fue a las áreas donde el hantavirus estaba circulando en su propio ambiente. Pero ahora estamos yendo a esos lugares, ya sea por supervivencia o por turismo», ha señalado Fernando Simón sobre la transmisión de esta enfermedad.