La abogada de Koldo compara a su cliente con Mortadelo: «Aldama le captó para su organización criminal»

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha protagonizado este miércoles en el Tribunal Supremo uno de los alegatos más heterodoxos de la jornada al comparar a su cliente con Mortadelo, el famoso agente de la TIA creado por Francisco Ibáñez.

En su informe final en el juicio del caso Koldo, De la Hoz ha argumentado que el empresario Víctor de Aldama captó al ex asesor ministerial para una organización criminal que ya existía antes de que él llegara, igual que el cómic del personaje describe un agente en apariencia torpe que es reclutado para misiones que otros controlan.

La abogada ha pedido la absolución de su cliente o, como tope máximo, una pena de cuatro años, muy lejos de los 19 años y medio que solicita la Fiscalía y de los 30 que reclama el Partido Popular.

La intervención de De la Hoz, que se ha prolongado durante más de dos horas, ha repasado prácticamente todos los flancos de la acusación con el objetivo de desacreditar tanto los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como el testimonio del propio Aldama. Ha sido, en suma, un intento de deconstrucción punto por punto de la tesis acusatoria. No ha entrado en uno de los aspectos clave: la procedencia del dinero que ingresó él y su familia de origen desconocido según la UCO.

Defensa a fondo de Koldo García

El argumento central de la letrada ha sido que Koldo García no era un organizador de la trama, sino, en todo caso, un instrumento prescindible dentro de ella. «Como muchísimo sería un cooperador no necesario», ha señalado De la Hoz, quien ha subrayado que los requisitos legales para condenar por organización criminal no se cumplen en el caso de su cliente.

Para apuntalar esta tesis, ha recurrido a una analogía que ha dejado huella en la sala: «¿Cuál es el propósito? El propósito de Aldama de captar a Mortadelo y Filemón para su organización criminal lo tengo claro. ¿Pero qué propósito iban a cometer si todavía no lo sabían? Salvo que Aldama fuera la Bruja Lola, no podía saber que iba a venir una pandemia.»

Sobre los informes de la UCO, su crítica ha sido lacónica pero demoledora. «La UCO ha construido el relato y Aldama se ha adaptado al relato de la UCO», ha afirmado, cuestionando la cronología que los agentes establecen para los encuentros entre su cliente y el comisionista.

«No dan ni una», ha llegado a decir sobre las fechas que la Guardia Civil sitúa como hitos de la relación entre ambos, señalando que el 31 de agosto de 2018, fecha en que según los investigadores se conocieron, Koldo García estaba en un viaje a Londres.

La abogada ha cuestionado también la interpretación del término «chistorras», que la UCO vincula a billetes de 500 euros en conversaciones intervenidas entre Koldo y su pareja. «Si el señor Koldo habla con su mujer de chistorras, sus motivos tendrá, pero es que además son navarros y pues bueno, pues es que hablan así, ¿qué le vamos a hacer?», ha dicho De la Hoz con evidente ironía.

La letrada ha dedicado también una parte relevante de su intervención a lo que ha denominado un «elefante rosa en la habitación del que nadie quiere hablar»: el presunto blanqueo de capitales de Aldama, que según ha sostenido no se investiga en esta causa pese a que explicaría de forma alternativa varios de los movimientos de dinero en efectivo que la acusación atribuye a comisiones.

Ha señalado que Aldama sacó sociedades a Portugal y evadió impuestos en el sector de hidrocarburos, circunstancias que, a su juicio, la UCO ha examinado «de puntillas».

Sobre los famosos 10.000 euros mensuales que Aldama afirma haber pagado a Koldo –por el apunto «K 10.000» en una nota– entre septiembre de 2019 y agosto de 2022, De la Hoz ha sido contundente: «Si todo lo que rodea al relato de Aldama es mentira, ¿por qué lo de los 10.000 euros es verdad?».

La abogada ha afrontado también el asunto del supuesto «no pacto» entre la Fiscalía y Aldama con singular mordacidad: «El no pacto me hace mucha gracia. A nosotros no se nos ha ofrecido este no pacto, porque si nos ofrecen di algo sin pruebas, vamos a contar mentiras.» Ha añadido, visiblemente indignada en nombre de su cliente, que si a Koldo le hubieran hecho la misma oferta, «él así también habría colaborado». A eso Koldo por detrás ha negado con la cabeza.

Sobre el salario que cobró Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, la abogada ha intentado bloquear el delito de malversación argumentando que esas sociedades, pese a pertenecer al sector público, manejan dinero privado una vez que las facturas del Ministerio ingresan en su tesorería. «El salario de Jésica se pagó con dinero privado, no público», ha zanjado.

En el tramo final de su intervención, De la Hoz ha pedido al tribunal que acuerde la libertad provisional de Koldo García, quien lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2025 en la cárcel de Soto del Real. Ha argumentado que no existe riesgo de fuga y que las expectativas de su defensa son fundadas.

El juicio ha quedado así a las puertas de su cierre definitivo, con los informes de la defensa de Ábalos y las últimas palabras de los acusados aún pendientes.