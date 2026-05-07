El PSOE, que no limitó en ocho años la entrada de coches a Mallorca, promete que lo hará si vuelve a gobernar

El PSOE, que no limitó en ocho años la entrada de coches a Mallorca, promete ahora que lo hará si vuelve a gobernar tras las elecciones insulares de mayo, aunque la realidad es que en este momento no tiene ni candidatos para ninguna institución.

Durante las dos pasadas legislaturas, cuando gobernaban, los socialistas no es que no hicieran una ley para limitar la entrada de vehículos en temporada alta, es que ni tan siquiera hicieron un estudio, ni propuesta al respecto. Ahora, en la oposición, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) Amanda Fernández, ha manifestado que «Mallorca está al límite» y culpa a Consell y Govern de ser «responsables directos después de tres años de no hacer nada».

A su juicio, en un año hay 34.000 vehículos más, los viales cívicos están detenidos, los aparcamientos disuasorios atascados, las cámaras no llegan y las carreteras siguen pendientes.

La secretaria general de la FSM ha citado los problemas recurrentes de sobreocupación de la red de transporte público y del «colapso» en las carreteras, incluso cuando todavía no nos encontramos en el punto álgido de la temporada turística.

Fernández ha denunciado el colapso de la movilidad, con buses llenos, recortes de frecuencias y municipios como Estellencs «prácticamente incomunicados». Por ello, ha criticado que el PP no impulse la ley de limitación de entrada de vehículos y ha reiterado que los socialistas lo aprobarán si gobiernan en 2027.

Según Amanda Fernández, «Mallorca necesita un modelo de movilidad serio y sostenible y lo recuperaremos a partir del mes de mayo de 2027». Ha prometido que los socialistas impulsarán además, si gobiernan, mejoras en la red viaria, con más frecuencias en las líneas de autobuses y mejoras en la red ferroviaria, como la construcción del tren de Llevant.

«El PP ni tan solo pone en marcha las medidas que planteaban, ya que la semana pasada rechazaron en el Parlament la ley de limitación de vehículos en Mallorca, algo que ya hicieron en el Consell de Mallorca, cuando el 95 por ciento del texto era la misma ley que ellos mismos presentaron».

Fernández ha señalado que hicieron esta propuesta porque pensaron que sería la manera de dar una solución al «colapso en las carreteras», incluso haciendo un «frente común» con el PP para «poner por delante a los ciudadanos de Mallorca».

«El PP se arrodilla, una vez más, a sus socios de Vox y ellos le han dicho que de limitar la entrada de vehículos nada de nada, cuando el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, dijo que estaría en vigor esta temporada turística, pero ni siquiera se ha tramitado en el Consell y después aún tendría que ir al Parlament», ha resaltado.

Otro de los temas que ha tratado es el escudo social del Consell de Mallorca, que ha tildado de «escudo racial» por pedir cinco años de empadronamiento continuado en la isla. Fernández ha indicado que con estos requisitos la gente de Mallorca, Ibiza, Menorca o de la península que vive menos de cinco años en Mallorca «no podrá acceder a estas ayudas».

«Las políticas de PP y Vox siempre van encaminadas a fomentar la desigualdad, el racismo, la división y la aporofobia, porque a los extranjeros que vienen a comprar viviendas a precios desorbitados sí les ponen alfombra roja», ha concretado.