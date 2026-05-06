El juez del caso del DAO linchado por sus opiniones responde ante el CGPJ: «No me retracto»

David Maman Benchimol, el juez que instruye el caso del DAO, ha contestado reafirmándose en sus palabras al expediente que le abrió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la denuncia de la delegada del Gobierno para la violencia de género, Carmen Martínez Perza. La delegada le denunció por hacer manifestaciones a su juicio machistas en una charla en el Colegio de Abogados.

El Poder Judicial le dio traslado del expediente y David Maman ha presentado sus alegaciones a lo largo de un documento de 11 páginas al que ha tenido acceso OKDIARIO.

«Siento consternación al comprobar cómo la señora delegada del Gobierno pretende coartar la libertad de expresión de una persona. Mi condición de magistrado me obliga además a que mis palabras deban guardar el respeto y consideración debida tanto al resto de los conciudadanos como a todos los organismos públicos, pero es que debo decir, con toda la firmeza que, en el acto celebrado en el colegio de abogados, aunque no estaba en el ejercicio de mi función jurisdiccional, no falté a ninguna de mis obligaciones», explica David Maman en sus alegaciones.

Tras ello, expone lo que ocurrió en el acto del día 18 de febrero de 2026, en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en el que pronunció las palabras por las que le abrieron el expediente: «No fue un acto formativo, y recalco bien, no fue un acto formativo, sino una conferencia-coloquio con letrados, por supuesto sin ningún tipo de remuneración. Este aspecto, sobre el cual el escrito de la señora delegada pone un énfasis notable, tiene una inexactitud evidente».

Y prosigue: «Durante la conferencia, de manera incidental, hice alusiones a la redacción de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de violencia solo a la mujer y efectué algunas críticas jurídicas respecto a la misma, pero casi toda intervención se centró única y exclusivamente en la redacción de la reforma de la ley orgánica y su incidencia en la competencia jurisdiccional».

David Maman destaca que en el curso de la conferencia asumió como acertadas posiciones feministas tradicionales, como es la cuestión de la competencia en el delito de impago de pensiones alimenticias a hijos con la entrada en vigor de la nueva ley. «Esto no ha interesado recogerlo a nivel informativo porque se ha tratado desde el inicio, a todos los niveles, de dar una imagen lo más sesgada posible de mi persona y hacer más fácil mi descalificación», lamenta.

«No reniego de las expresiones que dije»

David Maman prosigue su escrito de alegaciones argumentando que se le hicieron preguntas en las que sacó a colación ciertos temas como la cuestión de la orden de protección y de la utilización de la vía penal como forma de acceso rápida a la obtención de unas medidas de derecho de familia, entre otros temas.

También le preguntaron sobre la guarda y custodia compartida y dijo que las mujeres no quieren dicho tipo de custodia, a pesar de ser la deseable, según tiene establecido el Tribunal Supremo en su jurisprudencia. «Efectivamente, se utiliza la incoación de diligencias previas de carácter penal para evitar este tipo de custodia. Ni puedo ni quiero renegar de las expresiones que dije al tratar este tema», expone.

«Profunda decepción»

David Maman también expone su «profunda decepción» con que la delegada del Gobierno haya reaccionado de manera inmediata a sus palabras con una solicitud de incoación de expediente disciplinario y de imposición de la correspondiente sanción en el Poder Judicial.

«Me preocupa que los responsables políticos que deben servir con objetividad los intereses generales de la Administración (artículo 103 de la Constitución) y que deben reflexionar antes de adoptar decisiones no escuchen a quien lo emite y además hagan manifestaciones públicas francamente improcedentes», dice el juez lamentando que no hubiera hablado antes con él.

«Créame que estoy dispuesto hablar con usted cuando lo desee porque es importante que sepa que hay disfunciones en el sistema sobre los cuales convendría reflexionar», responde.

David Maman se ratifica

David Maman continúa su escrito desgranando las razones por las cuales pronunció esas palabras en la charla del Colegio de Abogados. Lo hace exponiendo cuestiones de derecho sustantivo y procesal propios de la materia de violencia de género con apuntes sobre su experiencia.

«Es evidente que no todas las denuncias que se presentan en los juzgados de violencia sobre la mujer tienen la misma entidad. Hay casos muy serios y denuncias realmente terribles y otras que exponen hechos que no tienen encaje penal, aunque la mujer se pueda sentir muy afectada por lo que relata», explica.

Y prosigue: «Por supuesto que hay denuncias que no tienen mucho sentido, esto lo saben todos los profesionales de la materia. Esto ocurre, y me preocupa que la representante del Gobierno no lo sepa, porque se da muchas más veces de lo que se piensa y por eso existen tantas resoluciones acordando el sobreseimiento de la causa en todos los juzgados de España».

El juez expone que se ratifica completamente en todo lo que dijo durante el coloquio. Explica que cuando dice que «la mujer tiene muchas ventajas», cree que tiene motivos para decirlo sin que nadie se sienta ofendido por ello y argumenta que hay beneficios de orden social y administrativo, que introdujo la ley de medidas urgentes del año 2004.

Retira una frase

Sobre la expresión informal que pronunció de que se le «comía el coco a los niños», el magistrado admite que es una frase «vulgar» incluso para un coloquio.

«Por ello no tengo ningún problema en retirarla y pedir excusas a las personas que se hubieran sentido ofendidas por ella, pero eso no significa que, en cuanto al fondo, reconozca su improcedencia. Voy a sustituir lo que dije por la expresión ‘influyen de manera reiterada’ y así creo que recojo con mejores palabras mi idea, que es la interferencia que ejerce el progenitor sobre los hijos», matiza.

«No hay una legislación modélica»

David Maman concluye sus alegaciones centrándose en las leyes de violencia de género que están vigentes en España. «Me encantaría poder decir que en España se tiene una legislación modélica en violencia sobre la mujer, pero no lo percibo así, sino que veo que existen disfunciones y desequilibrios susceptibles de mejora», asegura.

Y zanja: «El arte de legislar precisamente consiste en adoptar instrumentos legales que equilibren derechos fundamentales porque así se refuerza el Estado de Derecho».

Tras leer estas alegaciones que ya han sido presentadas, el instructor del CGPJ debe decidir si archiva la denuncia o abre un expediente sancionador.