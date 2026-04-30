La izquierda lanza una campaña de linchamiento contra el juez que lleva el caso de agresión contra el ex DAO

La izquierda mediática y política ha lanzado un linchamiento público contra el juez David Maman Benchimol, encargado de la denuncia por violación desapada por OKDIARIO contra el ex jefe de la Policía, José Ángel González, acusando a éste de «machismo». Los ataques comenzaron la pasada semana, y tienen su origen en algunas reflexiones vertidas por el juez durante una conferencia celebrada en el Colegio de la Abogacía de Madrid el pasado 18 de febrero. Dos meses más tarde, las terminales mediáticas de la izquierda dieron con esa charla, señalando a Maman como «machista» por algunas de sus reflexiones.

Entre ellas, Maman explicó que «entiende» que las mujeres pidan órdenes de protección contra sus parejas porque tienen «ventajas» para denunciar, «¿qué pierden?». «Si yo fuese abogado, diría: ‘Tú cuéntame todo’ y, entonces, yo cojo y presento la denuncia, aunque tenga poco sentido», reflexionó Maman durante su charla, que le ha supuesto tras el linchamiento de la izquierda, incluyendo ataques de la ministra de Igualdad desde el Senado, una investigación de las quejas activada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y eso que en esa misma charla, Maman se mostraba crítico con varios puntos de la ley que, en su opinión, sí perjudican a las mujeres. Señaló el juez que el delito de impago de pensiones «no sólo lo sufren los hijos, sino también la madre, que es la que paga lo que no paga el padre», defendiendo que los juzgados de violencia contra la mujer deberían ser competentes para encargarse de estos casos.

La ministra de Igualdad se lanzó contra el juez en la Cámara Alta esta misma semana: «No es de recibo y resulta inconcebible que un juez como el señor Maman siga al frente de una jurisdicción como la protección de las mujeres frente a la violencia de género. Creo que el señor Maman debería cambiar de jurisdicción», espetó.

Así, el CGPJ abría este lunes una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas sobre el juez. Más de 100 organizaciones habían pedido días antes que se abriera una investigación contra el juez por unas manifestaciones públicas sobre violencia machista que consideran «incompatibles» con la imparcialidad judicial.