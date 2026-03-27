Detenido un médico de un centro de salud de Cullera (Valencia) por tocamientos a dos pacientes

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un médico, de 35 años y de nacionalidad venezolano-francesa, como presunto autor de al menos dos delitos de agresión sexual. El detenido ejercía su profesión en un centro de salud en Cullera (Valencia). La detención del facultativo se ha producido tras las denuncias efectuadas por dos de sus pacientes.

Las diligencias del caso han sido entregadas en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sueca, Plaza Número 1. Sobre el detenido ha recaído sendas órdenes de alejamiento a ambas mujeres y a los centros médicos de Cullera donde trabajaba. Además, se encuentra separado del servicio.

La investigación comenzó a resultas de la denuncia ante la Guardia Civil de una de las víctimas. La mujer había acudido al servicio de urgencias con un cuadro de malestar general y, según su testimonio ante los agentes, el facultativo habría realizado acciones que la hicieron sentir violenta sexualmente, bajo el pretexto de ser necesario para la atención médica. A raíz de esa primera denuncia, los agentes hallaron a una segunda mujer que manifestó haber sufrido hechos similares por parte de ese mismo facultativo, por lo que la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso.

Según los datos del balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual se han incrementado en la Comunidad Valenciana en el cuarto trimestre de 2025 un 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior, 2024.

En el caso de la provincia de Valencia, donde se ubica la localidad de Cullera, en la que sucedieron los hechos, y siempre según el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior, el incremento ha sido algo inferior a la media de la Comunidad Valenciana. En concreto, de un 5,1% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de tiempo del ejercicio anterior, 2024.